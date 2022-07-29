Населення Росії за останні 5 місяців скоротилося на 430 тисяч.

Таким чином загальна чисельність російського населення впала до найнижчого показника з моменту анексії Криму.

З січня до травня 2022 року населення Росії скоротилося на 430 тисяч осіб. Про це повідомило видання Moscow Times з покликом на нещодавно опубліковану щомісячну доповідь Федеральної служби державної статистики Росії «Про соціально-економічний стан».

Загальна чисельність населення впала до 145,1 млн осіб (ці дані включають населення анексованого Криму). З моменту анексії півострова 2014 року це найнижчий показник чисельності російського населення. Без урахування Криму чисельність населення Росії становить 142,7 млн осіб.

Як зазначає Moscow Times, у перші місяці 2022 року в середньому населення Росії зменшувалося на 86 тисяч постійних жителів щомісяця. Такого стрімкого скорочення населення, за твердженням експертів, не спостерігалося жодного разу за всю сучасну історію РФ. У тому числі в розпал епідемії коронавірусної інфекції, коли, за офіційними даними, від COVID-19 помирали понад тисячу людей на добу.

При цьому смертність у Росії, згідно з Росстатом, за підсумками січня-травня знизилася порівняно з попереднім роком, незважаючи на вторгнення Росії в Україну, яке спричинило загибель понад 40 тисяч російських військовослужбовців. Зменшилася і кількість новонароджених. Природне зменшення населення за 5 місяців становило 355 тисяч осіб. У середньому по країні на кожного, хто народився, припало 1,7 померлих. При цьому, порівняно з минулим роком, природне зменшення навіть дещо знизилося, проте падінню чисельності населення сприяла активна еміґрація росіян.

У статистиці, скоріш за все, не враховані всі люди, які виїхали з Росії після початку війни в Україні. Переважна більшість із них продовжує числитися постійними мешканцями Росії, оскільки їх не знято з реєстрації.