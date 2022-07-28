Колишні республіканці та демократи США створюють нову партію.

«Вперед», за їхнім задумом, має стати третьою великою партією в країні.

Історично сформована двопартійна система США може бути змінена створенням третьої великої політичної партії. Декілька десятків відомих політиків – колишніх республіканців і демократів – у четвер, 28 липня, оголосили про заснування нової партії під назвою «Вперед» (Forward). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на засновників нової політичної сили.

«Як ми збираємося вирішувати великі проблеми, які стоять перед Америкою? Ані вліво, не вправо. Вперед!» – повідомили засновники нової партії. Вона поки що не має конкретного порядку денного, але планує утвердитися як центристська партія. Основними пунктами партійної програми є «відродження справедливої процвітаючої ​​економіки», а також «більше можливостей вибору для американців, більше довіри до функціонуючого уряду і більше можливостей заявити свою думку про наше майбутнє».

Нова партія має намір домогтися реєстрації в усіх штатах до кінця 2024 року. Вона базується на об'єднанні трьох організацій. Перша з них – «Рух за оновлення Америки» (Renew America Movement), створений 2021 року колишніми республіканцями з адміністрацій Рональда Рейґана, Джорджа Буша-ст., Джорджа Буша-мол. та Дональда Трампа. Другим учасником є ​​первісна партія «Вперед» (Forward Party) колишнього демократичного кандидата у президенти США Ендрю Янґа (Andrew Yang). Окрім того, у новій політичній силі бере участь «Рух служіння Америці» (Serve America Movement) – ​​група колишніх республіканців, демократів і незалежних політиків, яких об’єднав колишній конґресмен-республіканець Девід Джоллі (David Jolly).

На чолі партії «Вперед» стоятимуть двоє співголів. Спершу це будуть уже згаданий Ендрю Янґ та колишній республіканський губернатор Нью-Джерсі Крістін Тодд Вітмен (Christine Todd Whitmanі).

Засновники нової партії мають намір до кінця 2023 року домогтися її реєстрації та надання доступу до виборів у 30 штатах, а до кінця 2024 року – у всіх 50 штатах.

У розмові з журналістами Ендрю Янґ розповів, що партія розпочне свою кампанію з відносно невеликим бюджетом – близько п’яти мільйонів доларів. Проте запевнив, що нова політична сила має достатньо донорів і низове членство між трьома об’єднаними групами, яке налічує сотні тисяч. «Фінансова підтримка не буде проблемою», – заявив Янґ.

З середини XIX століття в політичному житті США мають значення фактично лише дві великі партії – Демократична і Республіканська. Проте проведене у 2021 році опитування інституту Gallup засвідчило, що рекордне число – близько двох третин – американців вважають за необхідне появу третьої великої партії в країні.