Німеччина схвалила продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000.

Загальна сума контракту – 1,7 мільярда євро.

Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це повідомило на своєму сайті авторитетне німецьке видання Der Spiegel.

Ще у квітні Україна звернулася до Німеччини з проханням про придбання німецьких САУ. 11 липня німецька компанія-виробник озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подала відповідну заявку в економічний департамент уряду ФРН. 13 липня Міністерство економіки під керівництвом Роберта Габека («зелені») видало KMW ліцензію на виробництво ста Panzerhaubitze 2000 для українського війська. Проте KMW підтвердила інформацію щойно зараз.

KMW вже розпочала реалізацію українського замовлення, проте поки що не відомо, коли перші екземпляри надійдуть в Україну. Виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років. Вартість цього котракту компанія оцінює в 1,7 млрд євро – це майже втричі більше, ніж сукупна вартість поставок німецького озброєння Україні, які вже відбулися (600 млн євро).

До цього Німеччина та Нідерланди вже передали як військову допомогу Україні 15 САУ Panzerhaubitze 2000, які вже ефективно б’ють російських аґресорів на полі бою.