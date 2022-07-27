Німеччина схвалила продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000.

Загальна сума контракту – 1,7 мільярда євро.

 

 

Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це повідомило на своєму сайті авторитетне німецьке видання Der Spiegel.

 

Ще у квітні Україна звернулася до Німеччини з проханням про придбання німецьких САУ. 11 липня  німецька компанія-виробник озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подала відповідну заявку в економічний департамент уряду ФРН. 13 липня Міністерство економіки під керівництвом Роберта Габека («зелені») видало KMW ліцензію на виробництво ста Panzerhaubitze 2000 для українського війська. Проте KMW підтвердила інформацію щойно зараз.

 

KMW вже розпочала реалізацію українського замовлення, проте поки що не відомо, коли перші екземпляри надійдуть в Україну. Виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років. Вартість цього котракту компанія оцінює в 1,7 млрд євро – це майже втричі більше, ніж сукупна вартість поставок німецького озброєння Україні, які вже відбулися (600 млн євро).

 

До цього Німеччина та Нідерланди вже передали як військову допомогу Україні 15 САУ Panzerhaubitze 2000, які вже ефективно б’ють російських аґресорів на полі бою.

27.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Поезія в час війни (ІІ)
Тарас Пастух
Допомагає витримати тягар війни «чорна лють», яка збирає людину «воєдино» і спонукає до певних вчинків, а також усвідомлення традиції спротиву ворогові, яка розпочалася далеко не від лютого 2022 року, і не від березня 2014 року.
27.07.22 | | Штука
Hanne Kulessa (1951–2022)
Юрко ПРОХАСЬКО
Її вельми відчутний вплив на сприйняття нашої культури, на вичуленість до України та українства в німецькомовному світі вимагає нашого визнання.
27.07.22 | | Україна
Я, печера і Платон
Олександр ЯБЧАНКА
Ідея служіння універсальна, і якщо вже визвався ту ідею втілювати в життя, то пам’ятай, що ти – втілення ідеї служіння іншим, а не служіння власному марнославству
26.07.22 | | Дискурси
Долар та інші тварини
Юрко ТИМЧУК
Зниклі бабці з лантухами «сємочок» відновлять своє існування і продаватимуть насіння по 48 центів "за стакан", бо такою є вимога часу та кон’юнктура буття.
26.07.22 | | Україна
153-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Штурмові дії в районах Берестового та Семигір’я завершилися для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бої тривають. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” ЗСУ успішно відбили.
26.07.22 | | Україна
Культура нас без них
Андрій Бондар
Чи можливі ми без них? Та в тому й річ, що тільки без них і можливі. Але чи можливі вони без нас? Ні. От за це вони і воюють
25.07.22 | | Дискурси
Російська економіка дійсно розвалюється
Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан
Поразницькі заголовки про внормування економічної ситуації просто не відповідають дійсності – санкції діють
25.07.22 | | Дискурси
Де кінчається кінь й починається вершник?
Олена Лисенко
Нагадати, який прекрасний і магічний навколишній світ, намагається німецький поет і прозаїк Ян Вагнер у збірці «Блюз кентаврів», що її переклали Петро Рихло, Юрій Андрухович та Марк Бєлорусєц.
24.07.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.