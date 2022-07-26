Із Риму до храму на Франківщині передали мощі Миколая Чудотворця.

 

На постійне зберігання до храму Святого Миколая в селі Новий Мартинів Бурштинського деканату Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ передали мощі святого Миколая Чудотворця. Мощі святого Миколая із Риму до церкви у Новий Мартинів, яка освячена на честь святого Миколая, привіз єпископ Іриней. Про це повідомили на сторінці Бурштинської міськради у фейсбуці.

 

 

24 липня у релігійно-історичному центрі “Гора над Дністром” відбулася Архиєрейська Служба Божа, під час якої єпископ Іриней побажав усім слідувати прикладу святого та зазначив: “Сьогодні ми маємо виклики як духовні, так і національні на нашій багатостраждальній землі. Посилаємо нашим воїнам найпотужнішу зброю – нашу молитву”.

 

“Святий Миколай є покровителем нашої церкви, тому ми чекали на цю подію понад три роки. Запрошую усіх завітати до нашого храму та єднатись у молитві. Відомо, що святий допомагає усім, хто з вірою до нього звертається”, – зазначив місцевий парох отець Ярослав Озарків.

 

Зазначається, що мощі святого передали в храм для “привселюдного вшанування та отримання потрібних земних благодатей та небесних ласк за його заступництвом”.

 

26.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Російська економіка дійсно розвалюється
Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан
Поразницькі заголовки про внормування економічної ситуації просто не відповідають дійсності – санкції діють
25.07.22 | | Дискурси
Де кінчається кінь й починається вершник?
Олена Лисенко
Нагадати, який прекрасний і магічний навколишній світ, намагається німецький поет і прозаїк Ян Вагнер у збірці «Блюз кентаврів», що її переклали Петро Рихло, Юрій Андрухович та Марк Бєлорусєц.
24.07.22 | | Штука
151-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС, на інших напрямках, крім Волинського та Поліського, здійснює обстріли нашої території.
24.07.22 | | Україна
Прах Канта
Віталій Портников
Калінінград втратив обличчя, душу та історичну спадкоємність – острів із собором, в якому лежить прах Канта, виглядає глузуванням з минулого
24.07.22 | | Дискурси
Запах серпневих сливок
Василь МАХНО
Дідо обходжував сливку, наче збирався з нею одружуватися. По ньому наш сад, зрозумівши, що покинутий напризволяще, через певен час залишив нас. Помандрував услід за дідом
23.07.22 | | Дискурси
150-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Краматорському напрямку штурмові дії ворога на Верхньокам’янське та Сіверськ українські захисники успішно відбили; на Бахмутському напрямку росіяни штурмували Покровське та територію Вуглегірської ТЕС, знову зазнали втрат та відійшли.
23.07.22 | | Україна
Козирі в руках
Юрій Андрухович
Участь у цій війні живої сили однієї-двох натовських армій – найпевніша запорука того, що всесвітнє зло буде знищене «раніше, дешевше і краще для всіх»
22.07.22 | | Дискурси
Шизофренічний фашизм Росії.
Михаїл Епштейн
Шизофашизм – це фашизм під маскою боротьби з фашизмом, це розколотий світогляд, карикатура на фашизм, але серйозна і небезпечна
22.07.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.