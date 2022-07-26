Із Риму до храму на Франківщині передали мощі Миколая Чудотворця.

На постійне зберігання до храму Святого Миколая в селі Новий Мартинів Бурштинського деканату Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ передали мощі святого Миколая Чудотворця. Мощі святого Миколая із Риму до церкви у Новий Мартинів, яка освячена на честь святого Миколая, привіз єпископ Іриней. Про це повідомили на сторінці Бурштинської міськради у фейсбуці.

24 липня у релігійно-історичному центрі “Гора над Дністром” відбулася Архиєрейська Служба Божа, під час якої єпископ Іриней побажав усім слідувати прикладу святого та зазначив: “Сьогодні ми маємо виклики як духовні, так і національні на нашій багатостраждальній землі. Посилаємо нашим воїнам найпотужнішу зброю – нашу молитву”.

“Святий Миколай є покровителем нашої церкви, тому ми чекали на цю подію понад три роки. Запрошую усіх завітати до нашого храму та єднатись у молитві. Відомо, що святий допомагає усім, хто з вірою до нього звертається”, – зазначив місцевий парох отець Ярослав Озарків.

Зазначається, що мощі святого передали в храм для “привселюдного вшанування та отримання потрібних земних благодатей та небесних ласк за його заступництвом”.