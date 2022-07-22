Власників готелів у Коломиї просять надати безкоштовний прихисток переселенцям.

Коломийська міська рада шукає власників готелів, приватних садиб, хостелів, пансіонатів, гостьових будинків, які готові від 1 жовтня надати безкоштовний прихисток українцям, що страждають від війни.

«Зараз багато людей у зоні бойових дій, а також на звільнених від ворога територіях залишаються без газу, світла, водопостачання та елементарних зручностей, до яких ми звикли. Зараз літо, тож вони якось самотужки дають собі раду. Проте йде зима, і далі залишатися в холодних напівзруйнованих містах і селах цим людям буде неможливо. Ми очікуємо на нову хвилю внутрішнього переміщення на захід України. Мусимо підкласти плече і спільно пережити це лихо», – йдеться у повідомленні Коломийської міської ради.

Якщо у власників готелів є вільні приміщення, просять звертатися на гарячу телефонну лінію міської ради 0 800 50 33 03.

Важливо: благодійникам компенсують витрати на комуналку.

«За потреби наші фахівці проконсультують, як оформити документи для державного відшкодування коштів», – повідомляють у міській раді.