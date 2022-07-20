Путін шантажує Європу газом, домагаючись запуску «Північного потоку-2».

При цьому відповідальність за скорочення постачання газу Путін поклав на європейських лідерів.

Під час візиту до Ірану президент Росії Владімір Путін заявив, що один зі способів збільшити постачання газу до Європи – це запустити газогін «Північний потік-2». Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

«У нас існує ще один готовий маршрут – це „Північний потік-2“. Його можна запустити», – сказав Путін, коментуючи питання про зупинку «Північного потоку-1» через те, що Канада тривалий час не повертала Росії газову турбіну з цього газогону, яку було передано для ремонту.

При цьому він зазначив, що половину потужностей «Північного потоку-2» вже зарезервовано на внутрішнє споживання. «Тому якщо ми навіть завтра запустимо "Північний потік-2", це буде не 55 мільярдів кубометрів на рік, а рівно половина», – пояснив Путін.

Шеф Кремля додав, що «Газпром» поки що не отримав від Канади офіційних документів щодо повернення турбіни для газопроводу «Північний потік-1». Якщо турбіну не повернуть, цим маршрутом можна буде перекачувати лише 30 мільйонів кубометрів газу на добу, що становить 20 відсотків від потужності газогону.

При цьому відповідальність за скорочення постачання газу Путін поклав на європейських лідерів. «Закрили один маршрут, другий маршрут, поставили під санкції ці газоперекачувальні аґрегати. "Газпром" готовий качати стільки, скільки потрібно. "Газпром" завжди виконував, виконує та має намір виконувати всі свої зобов'язання. Наші партнери намагаються перекласти свої власні помилки на "Газпром" – це не має під собою жодних підстав», – нарікав він.

Також Путін прокоментував плани західних країн встановити стелю ціни на російську нафту. Президент РФ назвав це «забрехливими ідеями» («завиральными идеями») і налякав, що у разі їхньої реалізації «ціни на нафту злетять до небес».

Нагадаємо, що будівництво газогону «Північний потік-2», який проходить дном Балтійського моря від російської Усть-Луги до німецького Ґрайфсвальда, завершилося восени 2021 року. 22 лютого Німеччина зупинила процес запуску «Північного потоку-2» у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Досі основним маршрутом постачання російського газу до Європи залишався газогін «Північний потік-1». У червні «Газпром» знизив прокачування газу ним до 67 мільйонів кубометрів на добу (60% від планового показника). «Газпром» пояснив це затримкою із поверненням турбіни Siemens, яка була відправлена на ремонт до Канади і після початку війни потрапила під санкції. Пізніше Канада погодилася повернути турбіну до Німеччини, а та планує передати її Росії.

З 11 липня «Північний потік-1» повністю зупинено на 10 днів для проведення планових робіт. У Європі припускають, що РФ може не відновити постачання газу по ньому або відновити їх не в повному обсязі.