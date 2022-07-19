Червоний Хрест передав понад 2,5 тис наборів гуманітарної допомоги на Івано-Франківщину.

За підтримки Червоного Хреста України Івано-Франківська область отримала 1200 продуктових наборів та 1320 медичних наборів від благодійної організації «БФ Стабілізейшен Суппорт Сервісез». Про це розповіла заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко під час передачі гуманітарного вантажу територіальним громадам області.

«Гуманітарну допомогу передаємо в територіальні громади Верховинського, Калуського, Косівського, Коломийського, Надвірнянського, Івано-Франківського районів та міста Івано-Франківська. Вони попередньо подавали свої запити до обласної військової адміністрації і тепер внутрішньо переміщені люди, які проживають у цих громадах, можуть звертатися безпосередньо на місцях, і отримувати необхідні продукти харчування та медикаменти», – наголосила посадовиця.

З перших днів війни Червоний Хрест України надає допомогу для внутрішньо переміщених та соціально-незахищених категорій людей на Прикарпатті. Таку допомогу уже отримали 187 організацій, закладів соціальної сфери та ОТГ. Вартість сьогоднішньої допомоги складає понад 890 тисяч гривень.

Гуманітарна координаторка «БФ Стабілізейшен Суппорт Сервісез» Яна Любимова відзначила ефективну співпрацю з Івано-Франківською ОВА, яка сформувала запити на необхідні медикаменти для переселенців. За її словами, медичні набори сформовані таким чином, щоби у місцях компактного проживання ВПО можна було надати першу медичну допомогу, особливо при підготовці до зимового періоду.