Мобілізаційні плани для Заходу України набагато більші, ніж для решти областей.

 

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач пояснив, що комплектування військових частин зазвичай відбувається за територіальним принципом. За його словами, завдяки веденню військового обліку відповідні органи мають інформацію щодо кількості осіб відповідних спеціальностей, яких можуть мобілізувати до армії.

 

 

Якщо у регіоні є брак спеціалістів конкретного напрямку, то формувати військові частини можуть з осіб, які стоять на військовому обліку в інших регіонах.

 

“Якщо в західних регіонах зараз громадян набагато більше, то і мобілізаційні плани у них набагато більші. Справді є така залежність”, — наголосив Горбач.

 

За його словами, є певна кількість добровольців, яких досі не мобілізували на фронт. Причиною тому те, що планові завдання стоять у комплектуванні не за кількістю людей, а за відповідними спеціальностями. Тому частина добровольців зараз перебуває в очікуванні.

 

Він наголосив, що вручення повістки не означає миттєве відправлення на фронт – повістку вручають для того, щоб у дільничих комісаріатах була актуальна інформація про людей, які підлягають призову.

19.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Статусні речі мають зворотну дію
Розповідати про дорогі подорожі － в певних випадках це може забезпечити переваги, проте не тоді, коли потрібно справити враження готової до співпраці людини.
18.07.22 | | Наука
Дорж Бату презентує роман «Коко 2.0» у Львові
Це історія про те, як змінюються епохи й континенти, життєві цінності і правила гри. Нестримна фантазія автора, цікаві історичні факти, влучні та дотепні ілюстрації, а також QR-коди, що доповнюють реальність книжки, занурюють читача у вир крізьчасової пригоди.
18.07.22 | | Штука
145-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку ворог штурмує біля Григорівки, бої тривають, штурм на Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку, на Бахмутському – на Новолуганське, Семигір’я та Вуглегірську ТЕС, на інших – на Кам’янку, Новомихайлівку та Вугледар ЗСУ успішно відбили
18.07.22 | | Україна
Озонова діра впливає на погоду
Зникнення озону в Арктиці робить весну в Центральній Європі теплішою та сухішою.
17.07.22 | | Наука
Агонія тіні
Віталій Портников
Потрібно перестати бути культурою, яка стає зрозумілою світу лиш за допомогою російської мови чи як альтернатива російській культурі. Треба просто увімкнути світло – і зловісна тінь зникне
17.07.22 | | Дискурси
144-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати зайняті рубежі. На Слов’янському напрямку штурмував у районі Івано-Дар’ївки, успіху не мав; намагався наступати на Верхньокам’янку, зазнав втрат, відійшов; на Бахмутському ЗСУ відбили спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.
17.07.22 | | Україна
143-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку штурм ворога на Спірне–Івано-Дар’ївку наші захисники успішно відбили, на Бахмутському захлинулися ворожі спроби штурму на Доломітне–Новолуганське–Семигір’я і на Роти–Вершину, йдуть бої біля Вуглегірської ТЕС.
16.07.22 | | Україна
Листи від султана й назад
Юрій Андрухович
Якщо вірш Аполлінера є французьким віддзеркаленням українського оригіналу, то переклад Лукаша – віддзеркаленням цього віддзеркалення...
15.07.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.