Мобілізаційні плани для Заходу України набагато більші, ніж для решти областей.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач пояснив, що комплектування військових частин зазвичай відбувається за територіальним принципом. За його словами, завдяки веденню військового обліку відповідні органи мають інформацію щодо кількості осіб відповідних спеціальностей, яких можуть мобілізувати до армії.

Якщо у регіоні є брак спеціалістів конкретного напрямку, то формувати військові частини можуть з осіб, які стоять на військовому обліку в інших регіонах.

“Якщо в західних регіонах зараз громадян набагато більше, то і мобілізаційні плани у них набагато більші. Справді є така залежність”, — наголосив Горбач.

За його словами, є певна кількість добровольців, яких досі не мобілізували на фронт. Причиною тому те, що планові завдання стоять у комплектуванні не за кількістю людей, а за відповідними спеціальностями. Тому частина добровольців зараз перебуває в очікуванні.

Він наголосив, що вручення повістки не означає миттєве відправлення на фронт – повістку вручають для того, щоб у дільничих комісаріатах була актуальна інформація про людей, які підлягають призову.