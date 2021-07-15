Львів'ян попередили про грозу після рекордної спеки.

 

Напередодні, 14 липня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд. Так спекотно уперше за останні 75 років, повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

 

За даними синоптиків, у середу, 14 липня, о 15:00 у Львові зафіксували 32℃. Попередній температурний рекорд цього дня був зафіксований у 1959 році – тоді температура повітря піднялась до 31,4℃, що на 0,6℃ менше, ніж у 2021 році. Синоптики повідомили, що до кінця доби температура повітря ще може збільшитись на 0,5℃.

 

Додамо, що львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто у Львові було найспекотніше 14 липня за останні 75 років.

 

За прогнозом Львівського гідрометцентру, сьогодні, 15 липня, у другій половині дня у Львові очікують на грозу, можливий шквальний вітер 15 – 20 м/с, град. Мерія Львова застерегла усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними.

 

 

 

Грози зі шквалом очікують і на території області. Спекотна погода на Львівщині протримається до кінця тижня. На зниження температури варто розраховувати не раніше понеділка.

 

 

Фото meteo.lviv.ua, city-adm.lviv.ua, 24tv.ua

15.07.2021

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