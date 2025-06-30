У Європі рекордна спека.

Пониження температури в Західній Європі прогнозується лише з другого липня. У Південній Європі спека триватиме весь перший тиждень липня.

 

 

У Західній Європі встановилася сильна спека, побито кілька температурних рекордів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. На вихідних 28–29 червня температура вдень у багатьох містах перевищує +35°C.

 

Однією з причин спеки став тривожний африканський антициклон, якому дали назву Pluto. Він спричинив оголошення найвищого «червоного» рівня тривоги в таких італійських містах: Анконі, Болоньї, Больцано, Брешії, Катанії, Чівітавекк'ї, Флоренції, Фрозіноне, Латині, Мілані, Неаполі, Палермо, Перуджі, Пескарі, Рієті, Римі, Турині, Трієсті, Венеції, Вероні та Вітербо. Тобто з півдня на північ країни.

 

В іспанському місті Ель-Ґранадо біля кордону з Португалією зафіксовано +46°C. Це рекордна температура для червня в Іспанії за всю історію спостережень.

 

У Лондоні вдень 30 червня температура піднялася до +35°C. Це – максимальний показник з початку року. Цього ж дня у столиці Великої Британії відкривається Вімблдонський тенісний турнір. Очікується новий рекорд найспекотнішого першого дня Вімблдону за всю його історію.

 

У Німеччині також встановилася температура близько +30°C і вище. Метеорологічна служба ФРН заявила, що країна пережила найбільшу посуху за всю історію спостережень, тобто з 1881 року. Рівень води в Райні опустився до мінімуму за 100 років.

 

Уряд Франції зібрався на екстрену нараду через спеку. У деяких районах закривають школи. У Парижі найближчими днями очікується, що температура підніметься  вище за +35°C.

 

Навіть на вершині Монблану, у точці вимірювання на висоті 4750 метрів над рівнем моря, опівдні в суботу, 28 червня, було зафіксовано плюсову температуру (+1,4 градуса).

 

Спека в Західній Європі, в тому числі у ФРН, триватиме щонайменше до другого липня, після чого, як очікується, переміститься на схід. За прогнозом, після третього липня в Німеччині очікуються дощі. Проте на півдні Європи спека триватиме весь перший тиждень липня.

30.06.2025

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