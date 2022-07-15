Єврокомісія схвалила заборону імпорту російського золота.

Це обмеження увійде в новий пакет санкцій ЄУ проти Росії за вторгнення в Україну.

Європейська Комісія схвалила пропозиції до нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомив новинний телеканал N-TV з покликом на заяву Єврокомісії, опубліковану в п'ятницю, 15 липня. Це ще не сьомий пакет, оскільки занадто обмежений, неформально його назвали «шостим з половиною».

Перш за все нові санкції передбачатимуть заборону на імпорт золота з Росії в ЄУ, повідомили кілька людей, знайомих з планами. Золото є одним із найважливіших експортних товарів РФ. Сім провідних промислово розвинутих країн (G7) вже домовилися про цей штрафний захід у червні, й нині він вже реалізується.

Окрім того буде розширено список фізичних осіб і компаній, які потрапили під обмеження. За даними від інсайдерів, нові санкції можуть торкнутися понад 50 фізосіб та юросіб.

Як зазначається в заяві ЄК, нові штрафні заходи покликані «підтримати та підвищити ефективність введених попередніх шести пакетів санкцій ЄУ проти Росії». Зокрема, буде посилено контроль за високотехнологічним експортом та експортом подвійного призначення до Росії. Це стосуватиметься товарів хімічної промисловості та техніки. Крім того, будуть посилені вимоги до звітності, щоб посилити контроль над заморозкою активів осіб, які потрапили під санкції.

«Сьогодні ми пропонуємо посилити санкції ЄУ проти Кремля, більш ефективно застосовувати їх та продовжити до січня 2023 року. Москва має продовжувати платити високу ціну за свою аґресію», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Водночас вона наголосила, що санкції ЄУ жодним чином не спрямовані проти торгівлі сільськогосподарською продукцією між Росією та третіми країнами.

Європейськам Комісія має також намір посилити чинну заборону на захід російських суден у порти ЄУ, щоб вони не змогли в обхід санкцій розвантажуватися в доках, які формально не потрапили під обмеження.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄУ зможуть обговорити пропозиції Єврокомісії на своєму засіданні 18 липня. Окрім того, на засіданні у Брюсселі вони обговорять подальшу підтримку України та питання інформування світової спільноти про наслідки агресивної війни Росії.