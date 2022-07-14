В Коломиї перейменують 32 вулиці. Репіна, Гоголя та Сахарова залишать.

В Коломиї відбулось перше засідання топонімічної комісії, яка займається перейменуванням вулиць у громаді. До неї входять історики, краєзнавці, науковці, військові, культурні діячі та депутати. Це компетентні люди, які з різних сторін розглядають поставлене перед ними питання.

Комісія затвердила перелік вулиць, яким першочергово слід дати нові назви. Мова йде про 32 вулиці. Але члени комісії не рекомендують перейменовувати вулиці Андрія Сахарова, Іллі Рєпіна та Миколи Гоголя через вклад цих людей у розвиток української культури та боротьби за нашу державу.

На наступному засіданні обговорюватимуть варіанти нових назв, які можна присвоїти вулицям. Станом на зараз коломияни подали понад 200 різних варіантів найменувань, які вони б хотіли бачити у громаді. Серед них є назви, що вже присутні на вулицях Коломийської громади. Тому залишилось 150 варіантів, які розгляне комісія.

“Всі ми розуміємо та погоджуємось з тим, що на перейменуванні тільки цих справа не закінчиться. Першочергово позбуваємось імперського, московського та радянського спадку. А далі нас чекає непросте завдання – сформувати топонімічну концепцію громади, яка показуватиме роль Коломиї та коломиян в історії України. Переконаний, що нам вдасться це зробити й, гуляючи вулицями міста чи сіл, ми ще більше відчуватимемо наш дух, нашу історію та силу України”,- написав на своїй фб-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський.