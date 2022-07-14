Комунальники з Івано-Франківська ремонтуватимуть житло у Чернігові. 

Ліквідовувати наслідки активних бойових дій і готувати багатоповерхівки Чернігова до опалювального сезону приїхали 22 комунальники з Івано-Франківська. Це переважно фахівці зі скління вікон та ремонту дахів, які працюватимуть у Чернігові протягом двох тижнів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Чернігівської міської ради.

Протягом цього часу франківські комунальники працюватимуть над склінням вікон на площах загального користування у будинках та ремонтуватимуть дахи. Будівельні матеріали вони отримують від чернігівських ЖЕКів, а зарплатню їм виплатять із міського бюджету Івано-Франківська. У повідомленні йдеться, що дев’ять спеціалістів працюватимуть на будинках, що на балансі КП “Новозаводське”, ще дев’ять допомагатимуть КП “ЖЕК-10”, а чотири — КП “ЖЕК-13”.

"Всі ці роботи необхідно виконати задля того, щоб у будинки можна було подати тепло, аби люди могли жити. Тому що це основне і головне завдання, яке ставить перед комунальними службами міський голова. Основне завдання влади — дати людям можливість жити в теплих оселях", — каже начальник міського управління ЖКГ Ярослав Куц.

З міського бюджету Чернігова раніше було виділено 30 мільйонів гривень на закупівлю будівельних матеріалів, необхідних для поточних ремонтів багатоповерхівок, які пошкоджені внаслідок воєнних дій. Раніше до Чернігова вже приїжджали комунальники з Хмельницького, які також склили будинки та ремонтували покрівлі на чернігівських будинках.