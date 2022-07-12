Львівський суд на рік ув'язнив уродженку Франківщини, яка закликала підтримувати армію рф.

Галицький районний суд міста Львова засудив уродженку Івано-Франківщини, яка в соціальних мережах закликала підтримувати армію рф. Жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік. Про це йдеться у вироку суду в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначають у тексті рішення, уродженка Долини з початку повномасштабної війни на своїй Facebook-сторінці публікувала дописи, в яких виправдовувала та заперечувала агресію рф щодо України. На той час жінка перебувала на території Росії. Зокрема, 16 березня вона поширила допис, який підписала так: "Золотые слова аж до слёз. До конца и до победы. Идите, наши герои русские и чеченские солдаты. Бог Вам в помощь". Також у своїх текстах жінка просила російську армію "звільнити" Україну від "нацистів, бандерівців та фашистів", а також публікувала власні фото з російським прапором та президентом рф. У деяких постах вона писала, що "українські військовослужбовці самі обстрілюють цивільні об'єкти, щоб підставити російських і чеченських солдатів", йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою вину та зізналася, що поширювала дописи та виправдовувала агресію рф. Жінка розповіла, що з 22 жовтня 2021 року вона жила в Росії з чоловіком, з яким планувала одружитися. З її слів, усі дописи вона створювала під його тиском — чоловік погрожував життям її доньки. У вчиненому вона розкаялася та попросила суддю суворо не карати її.

Суд визнав жінку винною за ч.2 ст.436-2 Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік. Жінка може подати апеляцію протягом 30 днів з моменту винесення вироку.