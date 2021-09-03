В Україні зібрали рекордний урожай ранніх зернових за всю свою історію.

В Україні намолотили рекордну кількість ранніх зернових та зернобобових культур – 44,8 мільйона тонн.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Збирання ранніх зернових культур в Україні завершено. На площі 10,2 млн га, що становить 100% до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна. Цьогорічний врожай є рекордним за всю історію України!" – прокоментував міністр Роман Лещенко.

Зокрема, в Україні намолотили 32,8 мільйона тонн пшениці. Найвища її врожайність – у сільгосптоваровиробників Хмельницької області – 65,2 ц/га.

Ячменю намолочено 10,1 мільйона тонн. Лідером є Київська область – 57,2 ц/га.

Лідером із намолоту зерна є Одещина із показником понад 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

На думку Романа Лещенка, на високі врожаї вплинули злагоджена робота аграріїв, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, а також програма підтримки агросектору. За сім місяців аграрії отримали на часткову компенсацію вартості вітчизняної с/г техніки та обладнання 546 млн грн; у рамках державної програми здешевлення кредитів – 565 млн грн, а за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" – понад 26 млрд грн.

"Враховуючи неврожай на інших континентах, кон’юнктура світових цін є сприятливою для аграрної продукції України і посилює роль нашої держави у глобальній продовольчій безпеці. Відповідно агросектор, за такої державної підтримки, може у 2021 році може сформувати понад половини обсягу валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України", – прогнозує міністр.