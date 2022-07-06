Повалені дерева, підтоплення, пошкоджені дахи: у Львові вирувала стихія.

Потужна злива вчора ввечері завдала місту збитків. Станом на 08:00 6 липня ще є підтоплення, кілька повалених дерев, пошкодження покрівель, автомобілів, а також мереж зовнішнього освітлення. Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди, – повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

 

Фото: Варта-1

 

Всього по місту пошкодило два десятки дахів. У Сихівському районі зафіксували незначне підтоплення на перехресті вулиць Зелена–Луганська, у Личаківському – підтоплення на вул. Кукурудзяній, а у Залізничному районі – на вул. Виговського (біля ТРЦ Південний).

 

За інформацією ЛКП «Львівсвітло», на вул. Іздрика у Брюховичах пошкоджено мережу зовнішнього освітлення внаслідок падіння дерева. На вул. Володимира Великого, 59 тимчасово відсутнє вуличне освітлення.

 

Станом на ранок середи вже відновлено рух електротранспорту, окрім маршруту №9, що проходить вулицею Торфʼяною, де колектор вкотре не впорався з прийомом води – там досі працює аварійна бригада.

 

Скрін із відео вчорашнього підтоплення на Торф'яній. Варта-1

 

«Окремо щодо затоплення вулиці Торф’яної. Колектор не впорався із надмірною кількістю води. Напір зірвав 3 бетонні плити вагою понад 6 тонн. Зараз ділянку огороджує аварійна служба. Також вже почали очищувати навколишню територію від намулу. Як розв'язати цю постійну проблему на Торф'яній? Рішення є. У планах збудувати дублюючий колектор, який зможе повністю замінити старий і витримувати майбутні навантаження. Ми вже раніше напрацювали техніко-економічне обґрунтування. Далі треба замовити виготовлення проєкту та почати роботу. Але є одне "але". Приблизна вартість цих робіт – 250 мільйонів гривень. Де взяти ці гроші? Це складне питання, оскільки наразі не можемо здійснювати значні капітальні видатки. Але розв'язання проблеми знайдемо. Розглянемо це питання на комісії з надзвичайних ситуацій», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий. 

 

06.07.2022

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