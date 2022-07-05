Обсерваторію на горі Піп Іван планують відновити до вересня цього року.

 

22 вересня 2022 року завершується реалізація проєкту «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру» (PIMReC), що його напрацювали у партнерстві університетів з рятувальними службами України і Польщі за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва. Про це розповів ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, який на запрошення директора Студій Східноєвропейських досліджень Варшавського університету Яна Маліцького виступив на Виїзному засіданні працівників Студій.

 

Нині у будівлі обсерваторії завершуються внутрішні ремонтні роботи. У найближчий час згідно з проєктом на горі Піп Іван також буде інстальовано метеорологічне обладнання для наукових досліджень та організації безпечного туризму. Концепція запропонована Прикарпатським національним університетом полягає у створенні так званого трансформера, який об’єднає сучасний Міжнародний науковий центр з базою підготовки фахівців для проведення пошуково-рятувальних операцій.

 

 

Ректор підкреслив: «Високогірне розташування обсерваторії робить її унікальним в Європі науковим осередком і центром зустрічей інтелкктуальної еліти двох країн». Тож Ігор Цепенда запросив всіх учасників заходу відвідати цей об’єкт.

 

Ректор ознайомив зібрання з історією Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піп Іван, створенням якого з 2012 року спільно займаються Прикарпатський та Варшавський університети.

 

Він провів історичні паралелі між воєнними часами, у які обсерваторія у Карпатах потрапила у 1939 році в Польщі і у 2014-му в Україні. 


 

05.07.2022

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