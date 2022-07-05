132-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:47 Контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації у Києві затримала помічника-консультанта народного депутата України: він був російським агентом і здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. "Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб Дмітрія Зубарєва. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. дол. «Винагорода» зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання", – повідомили в СБУ. Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа, а передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку.

10:29 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 36 350 (+150) осіб, танків – 1594 (+5) од., бойових броньованих машин – 3772 (+18) од., артилерійських систем – 806 (+2) од., РСЗВ – 247 (+1) од., засобів ППО – 105 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 187 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2) од., автомобільної техніки – 2634 (+5) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 65 (+1) од., крилатих ракет – 144 (+0) од. Найбільших втрат ворогу завдано минулої доби на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

46,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

21,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

43,9% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,2% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:43 Горить важливий військовий склад ворога у Кадіївці (кол. Стаханов) на Луганщині, за 40 км від лінії фронту, повідомили джерела у розвідці. Склад у районі заводу бетонних виробів був одним з основних по постачанню снарядів на напрямку Попасна–Сіверськодонецьк–Лисичанськ–Бахмут. Вибухи почалися пів першої вночі, боєприпаси детонували до ранку.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Відносно швидке захоплення Лисичанська Росією поширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй стверджувати про значний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу.

На відміну від попередніх етапів війни, Росія, ймовірно, досягла достатньо ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил: групою "Центр", яку, ймовірно, очолив генерал-полковник Алєксандр Лапін, і "Юг", ймовірно, під керівництвом нещодавно призначеного генерала Сєрґєя Суровікіна.

Українські сили, ймовірно, здебільшого відійшли добре організовано, відповідно до планів. Утримувані Україною райони Сіверськодонецька–Лисичанська утворювали виступ, який росіяни могли атакувати з трьох боків. Існує реалістична ймовірність того, що українські сили тепер зможуть відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту.

Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та масованим застосуванням Росією артилерії – вона зрівнює з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ключі.

09:19 Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття шести (із семи запущених) ракет морського базування типу "Калібр" при спробі обстрілу Дніпропетровської області. Згідно з інформацією голови Дніпропетровської обласної адміністрації Валентина Резніченка, ракети збили над Дніпром і Синельниківським районом.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав. У місті Покров був "приліт" у приватний сектор. Зруйновано декілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Попередньо, без постраждалих.

09:07 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову. На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто. На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки. На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка. На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині. Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до російської федерації.

08:51 Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. На місцях влучань уже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

07:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

Президент Росії Путін відсвяткував захоплення Росією Лисичанська та вихід на межу Луганської області й наказав російським військовим провести оперативну паузу. Путін зустрівся з міністром оборони Росії Сєрґєєм Шойгу 4 липня, щоб обговорити нещодавні досягнення Росії в Луганській області та вручив генерал-полковнику Алєксандру Лапіну та генерал-майору Еседуллу Абачову нагороду «Герой Росії» за їхнє керівництво під час Лисичанської операції. Путін і Шойгу представили захоплення Лисичанська та Луганської області як велику перемогу російських військ в Україні. Також Путін заявив, що російські підрозділи, які брали участь у боях за Лисичанськ, повинні відпочити, щоб наростити свою боєздатність. Публічний коментар Путіна, ймовірно, мав на меті продемонструвати його занепокоєння добробутом своїх військ у зв’язку з періодичними скаргами в Росії на поводження з російськими солдатами. Його коментар також, ймовірно, був точним – російським військам, які пройшли через Сіверськодонецьк і Лисичанськ, найімовірніше, потрібен значний період для відпочинку та перепідготовки перед відновленням широкомасштабних наступальних операцій. Однак незрозуміло, чи приймуть російські військові ризик досить тривалої оперативної паузи, щоб дати можливість цим, ймовірно, виснаженим силам відновити свої сили.

Колишній російський воєначальник Ігор Гіркін, затятий російський націоналіст, який командував бойовиками під час війни на Донбасі в 2014 році, опублікував у своєму Telegram-каналі різку критику Кремля на війну та поставив під сумнів значення захоплення Лисичанська. Він припустив, що російські війська заплатили надто високу ціну за обмежений здобуток. У серії постів у Telegram, опублікованих перед зустріччю Путіна з Шойгу 4 липня, Гіркін поскаржився, що російські війська не досягли озвучених цілей "другого етапу спецоперації" (операції на сході України після відступу Росії з Києва) для своїх майже 400 тис. підписників. Гіркін зазначив, що українська оборона Лисичанська була свідомо розроблена так, щоб завдати максимальної шкоди російським військам і пропалити російську живу силу та техніку. Він наполегливо суґерував, що прийняття бою на умовах українців було серйозною помилкою російського керівництва. Гіркін заявив (до того, як слова Путіна були оприлюднені), що російським військам потрібен час на відпочинок і поповнення, щоб відновити свій наступальний потенціал, і зазначив, що відсутність окремих замін солдатів і ротацій підрозділів сильно погіршує моральний стан. Однак він попередив, що час для відновлення наступальної спроможності дозволить українським військам перехопити ініціативу та ще більше поставити під загрозу досягнення Росії. Крім того, Гіркін стверджував, що російські сили мають обмежені перспективи просування в інших місцях України через перевагу українського персоналу та техніки.

Критика Гіркіна є яскравим прикладом того, наскільки російські мілітарні блогери та військові ентузіасти розчарувалися в тому, як Кремль керував та проводив операції в Україні, особливо після драматичної невдалої спроби переправи через річку Білогорівка на початку травня. Заяви Гіркіна прямо підривають спроби Кремля представити Лисичанськ як важливу перемогу чи переломний момент і показують, що розчарування серед ультранаціоналістичних елементів російського інформаційного простору продовжує бути глибоким. Оцінка Гіркіним російських військових невдач значно збігається з більшою частиною аналізу ISW (та інших західних агентств і експертів), які свідчить про те, що він та деякі інші мілітарні блогери продовжують робити й публікувати оцінки ситуації та прогнози незалежно від лінії Кремля. Гіркін, ймовірно, сподівається використати свій статус видатного колишнього учасника війни на Донбасі в 2014 році, щоб переконати Путіна вжити певних заходів для забезпечення успіху Росії у війні, яку Гіркін досі вважає виправданою та необхідною, зокрема мобілізацію російського населення для війни на набагато більшому масштабі. Гіркін разом з іншими представниками російського націоналістичного простору мілітарних блогерів, ймовірно, продовжить критикувати лінію Кремля щодо операцій в Україні, виступаючи за загальну мобілізацію та більш компетентне російське військове керівництво.

Українські війська все частіше атакують російську військову інфраструктуру з наданих США систем HIMARS в глибині окупованої території. Повідомляється, що українські сили завдали ударів по російських складах боєприпасів у Дібрівному Харківської області (поблизу лінії фронту) 4 липня та Сніжному Донецької області (приблизно 75 км від лінії фронту) вночі 3–4 липня після удару по одному з чотирьох російських склади боєприпасів у Мелітополі 3 липня. Генштаб України також оприлюднив відео 4 липня, на якому український реактивний артилерійський комплекс HIMARS (високомобільної реактивної системи) працює в невстановленому районі Запорізької області. Збільшення спроможності українських Збройних Сил вражати критичні російські військові об’єкти за допомогою наданих Заходом HIMARS демонструє, як західна військова допомога надає Україні нові та необхідні військові можливості.