«Ех, яблучко», - Дударик презентував шосту пісню проекту «Прийняття».

Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» презентувала шосту пісню у рамках проєкту «Прийняття» «Ех, яблучко». Презентація традиційно відбувається щочетверга, повідомили у капелі.

«Ще одна згуба, яку презентуємо у рамках проекту «Прийняття». Пісня була популярною у 1917-1921 роках на усій території бойових дій від сходу і до заходу України. Дослідити автентичний текст видається неможливим, оскільки пісня обростала куплетами і варіантами. Ми обрали слобожанський варіант з махновським варіантом тексту. Жодні потуги ерефії - ані в привласненні пісень, ані на фронті не досягнуть успіху. І їм Українське яблучко поперек горла і стане! », - зазначив керівник Дударика, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

Нагадуємо, що проєкт «Прийняття» - це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентують пісні, які поцупили у нашого народу москалі. Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

Зібрані під час проекту кошти передадуть Збройним Силам України.