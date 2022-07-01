СБУ затримала двох львів'янок, які пропагували дії рф проти України.

 

Служба безпеки України затримала двох львів'янок, які у соцмережах виправдовували військову агресією рф проти України та підтримували злочинні дії окупантів. Про це повідомила пресслужба відомства.

 

«Жительки Львова та області поширювали проросійські наративи у забороненій соцмережі «Одноклассники». Впродовж тривалого часу вони розповсюджували матеріали, у яких відкрито виправдовували та прославляли злочинні дії російських військових, дискредитували сили ЗСУ та поширювали антиукраїнські дописи», — йдеться у повідомленні. 

 

 

Під час обшуку за місцями проживання правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

 

 

Обом жінкам повідомлено про підозри у вчинені злочину за ч. 2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

 

01.07.2022

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