У Львівській МТГ змінили назви 19 вулиць.

Львівська міська рада ухвалила рішення про перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. У міськраді уточнили, що після перейменування мешканцям не потрібно буде змінювати документи, а для підприємців зміна документів буде обов’язковою. Усього на території Львівської МТГ планують переназвати 53 вулиці.

Процес перейменування розпочала група львів'ян, яка запропонувала змінити назви більш ніж 30 вулиць у Львові. Відтак у міській раді створили профільну комісію, в якій працювали історики, науковці та місцеві посадовці – вони й склали остаточний перелік вулиць, назви яких буде змінено. Щодо нових назв, то їх обирають також і з пропозицій, які на розгляд міської ради надсилали місцеві мешканці. Організоване й online-опитування із запропонованих варіантів.

Подаємо список перших переіменувань:

Львів:

вул. Льва Толстого → вул. Кардинала Любомира Гузара;

вул. Карла Брюлова → вул. Ірини Калинець;

вул. Петра Козланюка → вул. Героїв Маріуполя;

вул. Івана Сєченова → вул. Шумлянських;

вул. Миколи Некрасова → вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);

вул. Миколи Кибальчича → вул. Херсонська;

вул. Дагестанська → вул. Гостомельська;

вул. Чуваська → вул. Чорнобаївська.

Винники:

вул. Василя Жуковського → вул. Олександра Ванька Лагодовського;

вул. Іллі Довганика → вул. Володимира Грабовецького;

вул. Олекси Ціолковського → вул. Родини Крушельницьких;

вул. Михайла Лермонтова → вул. Мирона Кипріяна;

вул. Олександра Засядька → вул. Братів Йонів;

вул. Юрія Гагаріна → вул. Мирослава Скорика.

Рудно:

вул. Володимира Короленка → вул. Юрія Липи;

вул. Дмитра Менделєєва → вул. Івана Пулюя;

вул. Олександра Марченка → вул. Ярослава Осмомисла;

вул. Олександра Невського → вул. Ярослава Дашкевича;

вул. Юрія Гагаріна → вул. Квітки Цісик.



