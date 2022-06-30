У Львівській МТГ змінили назви 19 вулиць.

 

Львівська міська рада ухвалила рішення про перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. У міськраді уточнили, що після перейменування мешканцям не потрібно буде змінювати документи, а для підприємців зміна документів буде обов’язковою. Усього на території Львівської МТГ планують переназвати 53 вулиці. 

 

 

Процес перейменування розпочала група львів'ян, яка запропонувала змінити назви більш ніж 30 вулиць у Львові. Відтак у міській раді створили профільну комісію, в якій працювали історики, науковці та місцеві посадовці – вони  й склали остаточний перелік вулиць, назви яких буде змінено. Щодо нових назв, то їх обирають також і з пропозицій, які на розгляд міської ради надсилали місцеві мешканці. Організоване й online-опитування із запропонованих варіантів. 

 

Подаємо список перших переіменувань:

 

Львів:

 

вул. Льва Толстого → вул. Кардинала Любомира Гузара;

вул. Карла Брюлова → вул. Ірини Калинець;

вул. Петра Козланюка → вул. Героїв Маріуполя;

вул. Івана Сєченова → вул. Шумлянських;

вул. Миколи Некрасова → вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);

вул. Миколи Кибальчича → вул. Херсонська;

вул. Дагестанська → вул. Гостомельська;

вул. Чуваська → вул. Чорнобаївська.

 

Винники:

 

вул. Василя Жуковського → вул. Олександра Ванька Лагодовського;

вул. Іллі Довганика → вул. Володимира Грабовецького;

вул. Олекси Ціолковського → вул. Родини Крушельницьких;

вул. Михайла Лермонтова → вул. Мирона Кипріяна;

вул. Олександра Засядька → вул. Братів Йонів;

вул. Юрія Гагаріна → вул. Мирослава Скорика.

 

Рудно:

 

вул. Володимира Короленка → вул. Юрія Липи;

вул. Дмитра Менделєєва → вул. Івана Пулюя;

вул. Олександра Марченка → вул. Ярослава Осмомисла;

вул. Олександра Невського → вул. Ярослава Дашкевича;

вул. Юрія Гагаріна → вул. Квітки Цісик.


 

30.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Росія як найсуттєвіша загроза
Максим МУЛЯР
Три саміти за сім днів – ЄУ, G7 і НАТО, що вони продемонстрували? Передовсім те, що цивілізований світ єдиний, він сповнений рішучості протистояти аґресивним діям Росії та допомагати Україні в захисті її суверенітету.
30.06.22 | | У світі
У Європі було більше давніх людей
550-350 тисяч років тому густина населення в Європі могла бути вдесятеро вищою, ніж припускали досі.
30.06.22 | | Наука
Величезний тепловий басейн у Тихому океані
Кліматичні зміни перетворили північно-східну частину Тихого океану на джерело морських теплових хвиль.
29.06.22 | | Наука
Роздвоєння Конституції
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Перефразовуючи Сковороду, можна сказати, що Конституція „з дурнем дурна, а з преподобним преподобна“
28.06.22 | | Україна
125-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої на околиці Лисичанська та в районі Миронівки – Вуглегірської ТЕС (Бахмутський напрямок). На Харківському напрямку українські воїни відбили наступ на Довгалівку–Залиман, на Слов’янському – на Довгеньке–Долину, на Бахмутському – на Єгорівку–Павлівку.
28.06.22 | | Україна
Спогади – мережі, що тягнуться через весь мозок
Мозок зберігає спогади в вигляді мереж, що проходять через численні ділянки.
27.06.22 | | Наука
Бог мовить світлом
Юрій Ковальчик
У музеї «Тюрма на Лонцького» проект о. Андрія Афтанаса «На рівні хмар. Гуцулія. Цианотипія» розгорнуто не випадково: акцент на тожсамости, ідентичности, національній картині світу, ландшафтах краю з незабутньою історією визвольної боротьби – цінностях, що загрожені денацифікаційною політикою російського окупанта.
27.06.22 | | Штука
Самообмеження і свобода
Ігор МАРКОВ
Самообмеження – це піднятися над тягарями, умовностями, рамками, які ми накидаємо на себе і стаємо залежними від них, – піднятися до свободи
27.06.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.