У Львівській МТГ змінили назви 19 вулиць.

Львівська міська рада ухвалила рішення про перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. У міськраді уточнили, що після перейменування мешканцям не потрібно буде змінювати документи, а для підприємців зміна документів буде обов’язковою. Усього на території Львівської МТГ планують переназвати 53 вулиці.
Процес перейменування розпочала група львів'ян, яка запропонувала змінити назви більш ніж 30 вулиць у Львові. Відтак у міській раді створили профільну комісію, в якій працювали історики, науковці та місцеві посадовці – вони й склали остаточний перелік вулиць, назви яких буде змінено. Щодо нових назв, то їх обирають також і з пропозицій, які на розгляд міської ради надсилали місцеві мешканці. Організоване й online-опитування із запропонованих варіантів.
Подаємо список перших переіменувань:
Львів:
вул. Льва Толстого → вул. Кардинала Любомира Гузара;
вул. Карла Брюлова → вул. Ірини Калинець;
вул. Петра Козланюка → вул. Героїв Маріуполя;
вул. Івана Сєченова → вул. Шумлянських;
вул. Миколи Некрасова → вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
вул. Миколи Кибальчича → вул. Херсонська;
вул. Дагестанська → вул. Гостомельська;
вул. Чуваська → вул. Чорнобаївська.
Винники:
вул. Василя Жуковського → вул. Олександра Ванька Лагодовського;
вул. Іллі Довганика → вул. Володимира Грабовецького;
вул. Олекси Ціолковського → вул. Родини Крушельницьких;
вул. Михайла Лермонтова → вул. Мирона Кипріяна;
вул. Олександра Засядька → вул. Братів Йонів;
вул. Юрія Гагаріна → вул. Мирослава Скорика.
Рудно:
вул. Володимира Короленка → вул. Юрія Липи;
вул. Дмитра Менделєєва → вул. Івана Пулюя;
вул. Олександра Марченка → вул. Ярослава Осмомисла;
вул. Олександра Невського → вул. Ярослава Дашкевича;
вул. Юрія Гагаріна → вул. Квітки Цісик.
30.06.2022