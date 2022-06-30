На Франківщині третина закладів освіти має укриття та може відновити очне навчання.

 

На Івано-Франківщині з тисячі навчальних закладів лише третина має укриття та може відновити очне навчання, – повідомила на своїй Facebook-сторінці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

 

До початку нового навчального року влада та громади працюватимуть над тим, щоби сховища були в усіх закладах освіти.

 

"Якщо не вдасться переобладнати приміщення школи чи дитячого садка, то ми організуємо укриття на відстані не більше 100 м від освітнього закладу. Якщо такої можливості не буде, то розглядатимемо навчання у дві зміни для цих закладів. Також усі укриття забезпечимо життєво необхідними речами, зокрема водою та медикаментами", – повідомила Світлана Онищук.

 

 

З її слів, у навчальних закладах також забезпечать системи оповіщення для дітей з інвалідністю та продумають шляхи евакуації. Перед початком навчального року персонал та діти мають пройти тренування.

 

"Після підготовки до навчального процесу всі заклади отримають паспорти безпеки. Закликаю батьків прийти та особисто перевірити рівень підготовки закладу до навчального процесу. Кожен індивідуально може обрати форму навчання: офлайн чи онлайн. Ми зробимо все, щоб учні повноцінно брали участь у навчальному процесі", – йдеться у дописі.

 

У реєстрі суб’єктів освітньої діяльності в Івано-Франківській області є 742 ліцеї і гімназії. Зараз у закладах освіти на Івано-Франківщині проживають понад 6 тис. людей, які вимушено переїхали з інших областей України.

30.06.2022

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