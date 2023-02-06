Патріарх Кірілл у 1970-х був аґентом КДБ у Женеві.

За даними газети Tages-Anzeiger, він носив аґентурне псевдо «Міхайлов», працюючи при Всесвітній раді Церков.

Глава Російської православної церкви патріарх Кірілл (Володимир Гундяєв) у 1970-х роках займався розвідувальною діяльністю у Женеві за завданням Комітету державної безпеки СРСР. Про це повідомило швейцарське видання, зокрема Tages-Anzeiger із покликом на розсекречені державні архіви.

Згідно з цією інформацією, Гундяєв, працюючи на спецслужбу, використовував кодове ім'я «Міхайлов». 1971 року тоді 24-річному священнику Кіріллу дозволили переїхати до Женеви, щоби представляти російських православних у Всесвітній раді Церков (ВРЦ). Обіймаючи у Швейцарії офіційну посаду представника Московського патріархату, Гундяєв виконував своє головне завдання – шпигунство і чинення впливу на ВРЦ.

Кірілл керував женевською церквою в будинку на вулиці де Бомон, який він орендував у родини лікарів. Як зазначається в статті, незважаючи на те, що він прибув із Москви як офіційний представник, йому вдалося швидко завоювати довіру серед російської еміґрантської спільноти. «Він був дуже впевненим у собі, амбітним і мав дзвінкий голос», — згадує мешканець Женеви, який познайомився з ним у той час. «Він мав блискучу інтелектуальну освіту. Він добре вмів висловлюватися та імпровізувати», — розповів Антуан Нів’єр (Antoine Nivière), професор кафедри російської культури в Університеті Лотарингії.

Архівні записи Федеральної поліції Швейцарії засвідчують, що ще наприкінці 1960-х років Гундяєв неодноразово подавався на швейцарську візу, але отримував відмову. Причиною відмов названо те, що священник перебував у списку радянських посадовців, «до яких вживалися штрафні заходи». До таких «чорних списків» потрапляли передовсім особи, запідозрені у співпраці з розвідувальними службами.

Колишній консул радянського посольства в Женеві Вадим Мєльніков описав виданню свого тодішнього друга Кірілла як веселу людину, яка полюбляла вечірки з коньяком і шампанським до ранку, а також любила бувати в швейцарських горах. За словами Мельникова, «божий чоловік» їздив на крутому білому BMW. У 1974 році на цій машині Кірілл і Мєльніков потрапили в аварію. BMW зі священником за кермом занесло на перевалі, й авто врізалося в опору освітлення. «Ця аварія привернула занадто багато уваги громадськості», – зазначив Мєльніков. Тож незабаром вони з Кіріллом були змушені покинути Швейцарію.

Російська православна церква відмовилася від коментарів для Tages-Anzeiger. А ВРЦ заявила, що не має інформації з цього питання.