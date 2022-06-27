G7 запроваджує нові санкції проти оборонної промисловості Росії.

Лідери країн – членів «Великої сімки» пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

 

 

У замку Ельмау в баварських Альпах проходить саміт лідерів «Великої сімки». На другий день, у понеділок, 27 червня, розглядається багато питань, присвячених Україні. Перед учасниками зустрічі через відеозв’язок виступив український Президент Володимир Зеленський. Він попросив допомогти Україні зі системами протиповітряної оборони, запровадити нові санкції проти Росії та надати нашій країні гарантії безпеки.

 

«Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щодня ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам потрібно рухатися швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі», – заявив Зеленський.

 

Лідери країн – членів G7 пообіцяли надавати військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно. Вони теж оголосили про запровадження нових санкцій, спрямованих проти оборонної промисловості Росії.

 

«Лідери країн G7 будуть узгоджувати та розширювати адресні санкції для подальшого обмеження доступу Росії до західних технологій, які можуть підтримати російську збройову промисловість. Обмежувальні заходи будуть спрямовані на російське військове виробництво та ланцюги поставок... Лідери G7 узгодять та розширять цілеспрямовані санкції, щоби ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, вироблених нашими економіками, зокрема тими, які підтримують російську промислову базу та технологічний сектор. Держдепартаменти і казначейство Сполучених Штатів будуть аґресивно націлюватися на російські ланцюги постачання оборони, вводячи блокувальні санкції проти основних державних оборонних підприємств на додаток до оборонних науково-дослідницьких організацій та десятків інших пов'язаних з обороною організацій і фізичних осіб і обмежуючи можливості Росії замінити військову техніку, яку вона вже втратила під час жорстокої війни проти України», – йдеться у заяві Білого дому.

 

У заяві також зазначається, що президент США Джо Байден та інші лідери країн «Великої сімки» «домагатимуться права використовувати доходи, отримані від будь-яких нових мит на російські товари, щоб допомогти Україні та гарантувати, що Росія сплатить пов'язані з війною витрати».

 

Чотири зі семи провідних демократичних держав світу – США, Велика Британія, Японія та Канада – оголосили про намір запровадити ембарґо на російське золото. Ідею ембарґо на золото підтримав і президент Франції Емманюель Макрон. Заяви Німеччини й Італії очікуються протягом триденного саміту або за його підсумками.

27.06.2022

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