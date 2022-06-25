Верховний суд США скасував право на самовільні аборти.

Влада країни готується до евентуальних безладів, влаштованих противниками такого рішення.

Верховний суд Сполучених Штатів, більшість у якому належить консерваторам, у п’ятницю, 24 червня, фактично позбавив жінок федерального права робити аборт за власним бажанням. Формально йдеться про скасування судом свого ж знакового рішення у справі 1973 року «Роу проти Вейда» (Roe v. Wade), згідно з яким право на недоторканність приватного життя відповідно до Конституції США захищає можливість жінки перервати вагітність. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

1992 року Верховний суд в своїй ухвалі знову підтвердив право жінок на аборт і заборонив закони, які «невиправдано ускладнюють» доступ до цієї операції.

Тепер же питання переривання небажаної вагітності вирішуватиметься на рівні законодавства кожного зі штатів. Це може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах півдня та середнього заходу США.

Президент США Джо Байден у п'ятницю виступив зі зверненням з Білого дому, засудивши рішення Верховного суду про скасування права жінок на аборт на федеральному рівні. Він назвав його «трагічною помилкою». Байден підкреслив, що вердикт становить небезпеку для здоров'я та життя американських жінок. «Це сумний день для суду та для країни», – зазначив глава Білого дому. Він заявив, що виборці мають можливість змінити ситуацію, проголосувавши в листопаді на проміжних виборах до Конґресу за представників, які відновлять право на аборт.

Тим часом колишній президент Дональд Трамп рішення суду привітав. Він заявив, що його було «ухвалено Богом». «Це рішення повертає права штатам, тобто тим, кому вони належали спочатку, а саме штатам», – сказав експрезидент в етері телеканалу Fox News.

За оцінкою американського інституту репродуктивного здоров'я Guttmacher, щонайменше 26 штатів США, особливо традиційно консервативні штати півдня та середнього заходу, можуть найближчим часом ухвалити рішення про повну або майже повну заборону абортів. Це, на думку експертів, може призвести до зростання кількості підпільних абортів, пов'язаних з ними смертей, важких наслідків для здоров'я жінок, «абортного туризму», а також зростання кількості дітовбивств і відмов від новонароджених.

Тим часом влада Сполучених Штатів готується до евентуальних заворушень і безладів після ухваленого рішення Верховного суду скасувати конституційне право американських жінок на аборт. В оновленому варіанті аналітичної довідки Міністерство внутрішньої безпеки США попереджає, що схильні до насильства екстремісти, найімовірніше, спробують використати це рішення суду «для застосування насильства у досягненні ширшого кола цілей».



«Ми припускаємо, що насильницькі дії можуть відбутися протягом кількох тижнів після публікації рішення суду, зокрема тому, що екстремісти можуть мобілізуватися, реагуючи на зміни до законів штатів та на результати голосування щодо абортів, які випливають із рішення суду. Наша оцінка ґрунтується на зібраних нами даних, які свідчать про збільшення кількості інцидентів зі застосуванням насильства у Сполучених Штатах після несанкціонованого розкриття проєкту рішення більшості членів ВС з цього питання у травні», – йдеться в аналітичній довідці.

На початку цього тижня американські спецслужби виявили у соціальних мережах велику кількість закликів до насильства. Офіційні особи висловлюють побоювання, що може відбутися серія підпалів та актів вандалізму в релігійних установах та будинках організацій, які виступають проти абортів. Це може стати сигналом до масових насильницьких дій та заворушень.