Байден спрогнозував «хаос у Європі» без військової підтримки США.

Глава Білого дому зазначив, що якби США проіґнорували російське вторгнення в Україну, наслідки війни були б страшнішими, ніж зростання цін на пальне.

 

   

 

Якби США залишилися осторонь війни в Україні і не стали б надавати Києву військову підтримку, то «у Європі почався б хаос». Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю агентству Associated Press, оприлюдненому в п'ятницю, 17 червня. За словами американського лідера, президент Росії Володимир Путін продовжив би вторгнення і в інші країни.

 

«Я – президент Сполучених Штатів. Справа не в моєму політичному виживанні. Йдеться про те, що найкраще для США. Без жартів. Що станеться, якщо найголовніша сила НАТО... заплющить очі на російську аґресію, на той факт, що стотисячна армія переходить кордон у спробі окупувати та знищити культуру цілого народу? Що трапиться тоді?… Я боюся, наступне, що ми б побачили, – це хаос у Європі. Ви б побачили, що вони (російські війська, – ред.) рушили б далі. Що б сталося в Польщі, Чехії та інших країнах – членах НАТО? Що б Китай подумав про Тайвань, що КНДР подумала б про ядерну зброю, крім випробувань і тиску?» – зазначив Байден.

 

Торкаючись питання підняття цін на бензин у США і Європі, американський президент нагадав, що ухвалюючи рішення про допомогу Україні та запровадження санкцій проти Росії, він попереджав, що за це доведеться заплатити. «Це не безкоштовно, але наслідки бездіяльності були б страшнішими», – застеріг він.

 

«Ви запитуєте мене, що б я сказав американському народу. Я сказав би, що займаюся зовнішньою політикою все моє життя. Я переконаний, що якщо ми дозволимо Путіну йти далі, він не зупиниться», – запевнив Байден.

 

Президент США вказав на те, що Путін зазнав цілковитого фіаско у вирішенні своїх геополітичних цілей. «Наприклад, ви знаєте причину, чому Путін сказав, що збирається напасти (на Україну, – ред.)? Вона полягала в тому: він не хотів, щоб вони (нові країни, – ред.) вступали до НАТО. Тобто він домагався такої собі “фінляндизації” НАТО. Натомість він отримав “НАТО-ізацію” Фінляндії. (сміх) Ні, я серйозно», – наголосив Байден.

17.06.2022

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