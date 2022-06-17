В Івано-Франківську вилучили зброю та боєприпаси у громадянина росії.

 

250 набоїв, пістолет та паспорт громадянина російської федерації - усе це виявили та вилучили правоохоронці за місцем тимчасового проживання росіянина в Івано-Франківську. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді до семи років позбавлення волі.

 

 

Заходи із викриття та затримання правопорушника провели слідчі слідчого управління обласної поліції та співробітники УСБУ в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

 

Правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового помешкання затриманого. У ході слідчих дій виявили та вилучили предмет схожий на пістолет та 250 набоїв різного калібру та інші речові докази.

 

Затриманий - це громадянин Росії, 1963 року народження, який з 2014-го проживає на території Прикарпаття. Його перевіряють на причетність до здійснення диверсійної діяльності в інтересах ворога.

 

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. У ході розпочатого кримінального провадження затриманому буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

17.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Живопис Віктора Москалюка у Палаці Потоцьких
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького знайомить глядачів із малярським доробком художника Віктора Москалюка, презентуючи його персональну виставку «Живопис», яка триватиме до 21 серпня 2022 року в Палаці Потоцьких.
16.06.22 | | Штука
113-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку Росія провадить штурмові дії, вишукує слабкі місця в оборонних позиціях наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Не припиняє спроб встановлення повного контролю над Сіверськодонецьком.
16.06.22 | | Україна
111-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські генерали закидали фронт "м'ясом" і досягли часткових успіхів у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута. Росіяни намагаються закріпитися у центрі Сіверськодонецька і встановити повний контроль над Богородичним.
14.06.22 | | Україна
Орган – це мій власний оркестр
Лукас Гаслер
Цікавою була концепція програми, де вибудувалося контрастне обрамлення з двох творів Баха – Токати і фуги ре-мінор та Прелюдії і фуги Ре-мажор. Це такий собі шлях до перемоги і світла. Деякі люди в залі плакали: звичайний, простий мінор і смуток на тлі трагічних подій зрезонували до накопиченого болю і відкрили шлюзи душі.  
14.06.22 | | Штука
Війна Гітлера
Андрій Бондар
Білборд з Пушкіним в окупованому Херсоні – реалізація сформульованого всередині російської культури прагнення поневолення
13.06.22 | | Дискурси
Чому Україна програла сто років тому і чому зможе перемогти нині?
Володимир В'ятрович
Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштуватиме навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки? Чи не так?
13.06.22 | | Україна
Країна безіменних героїв
Віталій Портников
А спитайте себе, імена яких героїв війни за порятунок України знаєте ви? Тих, про кого ми повинні пам'ятати завжди – навіть тоді, коли забудемо прізвища політиків і їхніх радників також
12.06.22 | | Дискурси
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.