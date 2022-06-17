В Івано-Франківську вилучили зброю та боєприпаси у громадянина росії.

250 набоїв, пістолет та паспорт громадянина російської федерації - усе це виявили та вилучили правоохоронці за місцем тимчасового проживання росіянина в Івано-Франківську. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді до семи років позбавлення волі.

Заходи із викриття та затримання правопорушника провели слідчі слідчого управління обласної поліції та співробітники УСБУ в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового помешкання затриманого. У ході слідчих дій виявили та вилучили предмет схожий на пістолет та 250 набоїв різного калібру та інші речові докази.

Затриманий - це громадянин Росії, 1963 року народження, який з 2014-го проживає на території Прикарпаття. Його перевіряють на причетність до здійснення диверсійної діяльності в інтересах ворога.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. У ході розпочатого кримінального провадження затриманому буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.