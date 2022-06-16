У Калуській громаді навчальний рік може початись 1 серпня.

У Калуській громаді, як і по всій Україні, після щойно завершеного навчального року розпочалася робота щодо початку нового 2022–2023. Міський голова Калуша Андрій Найда повідомляє, що розглядається питання очного навчання. Проте при умові, що всі заклади освіти будуть відповідно підготовлені до початку нового навчального року.

“Головне – передбачити безпечне перебування дітей. Тому обов’язкова умова для кожного закладу – наявність укриття та безпечних прилеглих територій, також готовності локальних систем оповіщення, розчистка евакуаційних шляхів і розміщення планів евакуації та чітке відпрацювання по оголошенню повітряної тривоги”.

Він зазначає, що також можливі зміни і в даті початку самого навчання. “Розглядається варіант і 1 серпня. Оскільки можливі проблеми з опаленням під час осінньо-зимового періоду. Ці та інші питання будуть розглядатися найближчим часом на нараді з керівниками закладів освіти”, – повідомив Найда.