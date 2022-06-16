Зенітний ракетний полк з Львівщини нагородили відзнакою "За мужність та відвагу".

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 223-й зенітний ракетний полк імені Українських січових стрільців, що базується на Львівщині. Про це йдеться в указі №408/2022, який оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

 

 

«Відзнаки вручили, щоб вшанувати мужність та героїзм особового складу військових частин Повітряних сил Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань. Слава Повітряним силам ЗСУ!» – прокоментував керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

223-й зенітний ракетний полк імені Українських січових стрільців – формування зенітних ракетних військ у складі Повітряних сил Збройних Сил України. Структурно належить до Повітряного командування «Захід». Завдання частини – охорона повітряного простору західних кордонів України.

 

Окрім воїнів зі Львівщини, вшанували ще 6 бригад з інших областей. Так, згідно з документом, відзначили також: 40 бригаду тактичної авіації; 831 бригаду тактичної авіації; 96 зенітну ракетну Київську бригаду; 160 зенітну ракетну Одеську бригаду; 11 зенітний ракетний полк; 14 радіотехнічну бригаду імені Богдана Хмельницького.

16.06.2022

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