Зенітний ракетний полк з Львівщини нагородили відзнакою "За мужність та відвагу".

Чому Україна програла сто років тому і чому зможе перемогти нині?

Володимир В'ятрович

Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштуватиме навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки? Чи не так?