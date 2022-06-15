Територію нацпарку «Синьогора» збільшать на 32 га.

Площу парку «Синьогора» на Івано-Франківщині збільшать на 32,0918 га за рахунок земель державної власності у Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Це дозволить встановити на цих територіях відповідний правовий режим та подбати про збереження і відтворення природних комплексів з особливою природоохоронною, оздоровчою, історико-культурною та науковою цінністю.

Відповідне рішення підтримав на своєму засіданні Кабінет Міністрів України, схваливши проєкт Указу Президента «Про зміну меж Національного природного парку «Синьогора».

”Синьогора” – це місце, де охороняють природу та водночас показують відвідувачам всю красу українських гір. Національний парк оберігає унікальний природний комплекс гірського масиву Горгани. Саме тут пролягає частина Східно-Карпатського туристичного шляху. У парку росте значна площа пралісів та старовікових лісів, які належать до залишків оригінальної дикої природи в Європі”, – зазначають у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.