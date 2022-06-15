Територію нацпарку «Синьогора» збільшать на 32 га.

Площу парку «Синьогора» на Івано-Франківщині збільшать на 32,0918 га за рахунок земель державної власності у Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Це дозволить встановити на цих територіях відповідний правовий режим та подбати про збереження і відтворення природних комплексів з особливою природоохоронною, оздоровчою, історико-культурною та науковою цінністю.

 

 

Відповідне рішення підтримав на своєму засіданні Кабінет Міністрів України, схваливши проєкт Указу Президента «Про зміну меж Національного природного парку «Синьогора».

 

”Синьогора” – це місце, де охороняють природу та водночас показують відвідувачам всю красу українських гір. Національний парк оберігає унікальний природний комплекс гірського масиву Горгани. Саме тут пролягає частина Східно-Карпатського туристичного шляху. У парку росте значна площа пралісів та старовікових лісів, які належать до залишків оригінальної дикої природи в Європі”, – зазначають у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

15.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
111-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські генерали закидали фронт "м'ясом" і досягли часткових успіхів у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута. Росіяни намагаються закріпитися у центрі Сіверськодонецька і встановити повний контроль над Богородичним.
14.06.22 | | Україна
Чому Україна програла сто років тому і чому зможе перемогти нині?
Володимир В'ятрович
Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштуватиме навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки? Чи не так?
13.06.22 | | Україна
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22 | | Україна
Софонія
Василь МАХНО
У час, коли син теслі Йосипа – Єшуа розповідав притчу, двадцятилітній Софонія наблизиться до незнайомого йому міста...
11.06.22 | | Дискурси
108-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог веде штурм на Пасіку–Богородичне, має успіх, намагається закріпитися на околиці Богородичного; на Сіверськодонецькому – на Новотошківське–Оріхове, має частковий успіх в Оріховому. Тривають бої у Сіверськодонецьку.
11.06.22 | | Україна
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22 | | Штука
Втрата часу через фальшиві причини фальшивої історії
Тімоті Снайдер
Україна воює, а хтось марнує тижні, які визначать наступні десятиліття.
10.06.22 | | Дискурси
107-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на Ниркове та Миколаївку, з втратами відійшли; пробували провести розвідку боєм на Нагірне і Берестове, відійшли; в наступі на Воздвиженку – Роти (20 км на південний схід від Бахмуту) ворог мав частковий успіх.  
10.06.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.