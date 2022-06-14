У небі над Львівщиною, Тернопільщиною та Хмельниччиною ППО збила кілька ракет. Є постраждалі.

 

Сьогодні, 14 червня, під час повітряної тривоги, що була оголошена о 12:43, було чутно вибухи одразу в трьох областях: на Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Згодом керівники місцевих військових адміністрацій повідомили, що це спрацювала ППО — ворожі ракети було збито.

 

"Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню (на фото). Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості", — повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Він додав, що запуск ракет росіяни здійснили з південно-східного напрямку.

 

 

 

«За попередньою інформацією, щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Закликаю негайно йти в укриття під час повітряних тривог», — написав у себе на телеграм-каналі керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш. 

 

У цей же ж час ППО збила ще одну ракету в небі над Хмельниччиною. Уламки впали в полі. «За попередньою інформацією, сьогодні під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети», — повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. 

 

Повітряна тривога, яка сповіщала про небезпеку практично в усіх областях України, тривала трохи більше години, її відбій оголосили о 13:57. 
 

14.06.2022

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