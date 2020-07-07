КС почав слухати скаргу проросійських сил на мовний закон.

Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи за поданням про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ", на засіданні суду присутні автори подання – народний депутат VII-VIII скликань від "Опоблоку" Олександр Долженков і позафракційний депутат Вадим Новинський; представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, представник Президента у КС Федір Веніславський, а також залучені учасники конституційного подання представники МЗС, Міносвіти, Інституту мовознавства і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Під стінами КС протестують активісти.

Суддею-доповідачем у справі виступає Сергій Головатий.

Під час усного слухання справи про відповідність приписам Основного закону норм мовного закону Головатий оголосив висновки експертних установ щодо дискутованих норм закону, – повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, Міністерство культури у своєму висновку зазначає, що російська мова не є зникаючою і залишається фактично найчастіше вживаною мовою – що свідчить про відсутність ознак дискримінації.

Уповноважений Верховної Ради у своєму висновку також наголошує на відсутності дискримінаційних ознак щодо російської або інших мов нацменшин, а також відсутності поняття привілеїв для російськомовного населення.

У низці експертних висновків вищих навчальних закладів України також наголошується на відсутності дискримінаційних ознак стосовно російської мови.

Зі слів Головатого, зміст висновку юридичного департаменту КС з цього питання викладуть уже на закритій частині засідання.

Виступаючи по суті подання, представник автора конституційного подання Долженков зазначив, що вбачає політизацію навіть у самих експертних висновках.

З його слів, автори конституційного подання не порушували питання щодо цінності української мови. "Ми говоримо про те, що відповідно до низки положень... створюються умови дискримінаційного характеру... Конституційне подання не спрямоване на нівелювання української мови", – сказав він.

Він додав, що "подання було подано не з метою маніпуляції", а у зв'язку зі штучно створюваними умовами заборони російської мови. "Не йдеться про протиставлення української та російської мов і про вільне використання мов нацменшин", – сказав він.