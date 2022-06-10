Втрата часу через фальшиві причини фальшивої історії

Тімоті Снайдер

 

Говорячи про російсько-українську війну, шерег коментаторів виходить із того, що ядерна держава не може програти війну. Це цілковита нісенітниця – і небезпечна нісенітниця.

 

Ритуально повторюється, що холодна війна показала нам, що ядерні держави неможливо перемогти. Насправді ж холодна війна довела протилежне: ядерні держави постійно програвали війни.

 

Хто виграв війну між (ядерно озброєними) Сполученими Штатами та Північним В’єтнамом? Північний В'єтнам, звичайно.

 

Хто виграв війну між (ядерно озброєними) Радянським Союзом та Афганістаном? Афганістан, звісно.

 

І ще на цю ж тему: холодна війна була періодом деколонізації, коли колоніальні держави програвали вирішальні війни антиколоніальним рухам або державам. Сьогодні Росія діє як колоніальна держава.

 

Звідси узагальнення: в останні десятиліття на полі бою менша держава, власне, частіше перемагала більшу.

 

Ядерні моцарства війни програють, великі країни війни програють, а імперські держави принижуються. З історичної точки зору, перемога українців над Росією дивною би не була.

 

Перемогу України утруднює неправильне розуміння новітньої історії. Коли ми робимо неправильні висновки з минулих уроків, то отримуємо виправдання своєї теперішньої бездіяльності.

 

Якщо Україна програє цю війну, то не тому, що вона мала програти. Українці роблять все, що можуть, і історія показує, що у них є шанс.

 

Якщо Україна програє цю війну, то це може статися тому, що інші користуються фальшивою історією, отримуючи для себе фальшиві причини марнувати час протягом тижнів, які визначать наступні десятиліття.

 

Timothy Snyder

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10.06.2022

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