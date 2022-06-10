Латвія експропріює власність Росії та Білорусі на своїй території.

Реквізовані об'єкти Латвія використовуватиме для розміщення українських біженців, реабілітації постраждалих та для створення інформаційного центру.

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс (Jānis Bordāns) доручив своїм підлеглим розробити спеціальний закон, який дозволить відчужувати нерухомість, що належить Росії та Білорусі. Культурні центри та санаторії у Латвії, що належать цим країнам, можуть перейти у власність латвійської держави. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

Експерти Мін'юсту мають розробити спеціальний закон до 17 червня, тобто до роковин приходу радянських окупантів до Риги. Про це Борданс написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Серед об'єктів , які можуть стати латвійськими, – «Будинок Москви» в Ризі, санаторій «Бурштиновий берег», який належить російській держструктурі, та санаторій «Білорусія» в Юрмалі. Цього сезону через санкції всі вони стоять закритими.

Передбачено, що Латвія використовуватиме згадані об'єкти для розміщення українських біженців, реабілітації постраждалих та для створення інформаційного центру.

«Обидві країни несуть пряму відповідальність за скоєння кримінальних злочинів та геноцид, про що також йдеться у заявах латвійського Сейму та Євроради. У Латвії вже існує правовий механізм, у рамках якого можлива конфіскація майна під час кримінального процесу. Але потрібен особливий закон, який прибирає будь-які перешкоди та інтерпретації щодо відчуження цих об'єктів, які належать Росії та Білорусі, для потреб держави і суспільства», – написав Борданс.