«Розпрощався стрілець…»: Дударик ідентифікував чергову пісню, яку у нас вкрали росіяни.

Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» сьогодні презентувала чергову пісню із проєкту на підтримку Збройних Сил України «Прийняття» - «Розпрощався стрілець…».

Керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал наголосив, що пісня « Розпрощався стрілець…», знана і співана, не зникала з поля зору ні на мить, принаймні на заході України, проте і її поцупили мокшани і видавали за пісню червоної армії.

Виконує: Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» Соло - Юрій Йосифович, Назар Лозинський Гітара - Олег Ярема Бас-гітара - Денис Тихонов Акордеон - Володимир Заборовський Ритм-секція - Катерина Матвіїв Звукорежисер - Антон Спільник Автор проєкту та диригент - Заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал

Дмитро Кацал додав, що стрільцями майстерно адаптовувались народні пісні на «вимогу» часу, як і повстанцями, так і «Дудариком» сьогодні. Ця пісня одна із багатьох тому прикладів. А це потягне вже на наступний проєкт.

Нагадаємо, проєкт «Прийняття» - це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах «Дударики» презентують пісні, які поцупили у нашого народу москалі. Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав зо півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

Зібрані під час проекту кошти підуть Збройним Силам України.

Підтримати Збройні Сили України:

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Фонд «Повернись живим»: https://savelife.in.ua/donate/

Благодійний фонд Сергія Притули: https://prytulafoundation.org/

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК».

ГО «Мистецьке об’єднання «Дударик» - скорочена назва;

«DUDARYK» Art Association – англійською;

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13800104

Поточний рахунок (у гривнях): UA583253650000000260070026132

Для будь якої валюти: 763253650000000260040026133

Призначення платежу - «Благочинний внесок»

IPAY.UA (у «пошуку» ввести слово ДУДАРИК або ж перейти за лінком https://www.ipay.ua/.../pozhertvovanie-v-go-hudogne...)

Пожертва з будь яких платіжних карток у будь якій валюті.

WESTERN UNION DUSHENKO OLEH

PAYPAL: office@dudaryk.ua

Отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ

Карта ПриватБанка: 5168 7554 4696 1274

Для установ та організацій отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ

Установа банку: ПриватБанк МФО банку: 305299

Код РНОКПП отримувача: 2668112810

Рахунок отримувача: 26206744975726 IBAN UA853052990000026206744975726

Поповнення рахунку ДУШЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ