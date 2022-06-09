«Розпрощався стрілець…»: Дударик ідентифікував чергову пісню, яку у нас вкрали росіяни.

Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» сьогодні презентувала чергову пісню із проєкту на підтримку Збройних Сил України «Прийняття» - «Розпрощався стрілець…».

Керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал наголосив, що пісня « Розпрощався стрілець…», знана і співана, не зникала з поля зору ні на мить, принаймні на заході України, проте і її поцупили мокшани і видавали за пісню червоної армії.

 

Виконує: Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» Соло - Юрій Йосифович, Назар Лозинський Гітара - Олег Ярема Бас-гітара - Денис Тихонов Акордеон - Володимир Заборовський Ритм-секція - Катерина Матвіїв Звукорежисер - Антон Спільник Автор проєкту та диригент - Заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал

 

Дмитро Кацал додав, що стрільцями майстерно адаптовувались народні пісні на «вимогу» часу, як і повстанцями, так і «Дудариком» сьогодні. Ця пісня одна із багатьох тому прикладів. А це потягне вже на наступний проєкт.

 

Нагадаємо, проєкт «Прийняття» - це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах «Дударики» презентують пісні, які поцупили у нашого народу москалі. Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав зо півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

 

Зібрані під час проекту кошти підуть Збройним Силам України.

 

Підтримати Збройні Сили України:

 

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

 

Фонд «Повернись живим»: https://savelife.in.ua/donate/

 

Благодійний фонд Сергія Притули: https://prytulafoundation.org/

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК».

 

ГО «Мистецьке об’єднання «Дударик» - скорочена назва;

«DUDARYK» Art Association – англійською;

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13800104

Поточний рахунок (у гривнях): UA583253650000000260070026132

Для будь якої валюти: 763253650000000260040026133

Призначення платежу - «Благочинний внесок»

 

IPAY.UA (у «пошуку» ввести слово ДУДАРИК або ж перейти за лінком https://www.ipay.ua/.../pozhertvovanie-v-go-hudogne...)

 

Пожертва з будь яких платіжних карток у будь якій валюті.

 

WESTERN UNION DUSHENKO OLEH

 

PAYPAL: office@dudaryk.ua

 

Отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ

Карта ПриватБанка: 5168 7554 4696 1274

 

Для установ та організацій отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ

 

Установа банку: ПриватБанк МФО банку: 305299

Код РНОКПП отримувача: 2668112810

Рахунок отримувача: 26206744975726 IBAN UA853052990000026206744975726

 

Поповнення рахунку ДУШЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

09.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Крим очима галицького оглядача 140 років тому
Антон Божук
Виглядає, що кримська нотатка Василя Ільницького в «Зорі» 1882 року стала першим краєзнавчим репортажем про Крим в українській пресі
08.06.22 | | Минуле
Кольта бракує
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що на могилі найвідомішого американського полковника написано епітафію "Господь Бог створив людей, а полковник Кольт зробив їх рівними". Українцям має сподобатися Colt peacemaker, бо назва гарна й актуальна
07.06.22 | | Україна
Художні рефлексії сьогодення
Наталія ФЕДОРИШИН
Жорстока війна в Україні дала зрозуміти, наскільки незалежні мистецтво та культура необхідні для втілення демократії. Творчість кожного українського митця сьогодні потребує мистецького імунітету світу, щоб надійно протистояти викликам війни.
06.06.22 | | Штука
Час війни. Рефлексії... Діти
Наталя та Юстина Павлюк і Юрій Криворучко
У «Дзизі» відкрита виставка малюнків дітей війни… Кожен малюночок – як осколок: гарячий, пекучий, яскравий, болючий, разючий від вибуху однієї великої світлої душі невмирущого народу…
06.06.22 | | Галичина
Гомер варшавських підворіть
Олександр БОЙЧЕНКО
До 24 лютого виникнення в Києві повноцінного українського сленґу видавалося мені нереальним. Однак тепер – хтозна
06.06.22 | | Дискурси
Українці незламні — від УПА до Азовсталі
Володимир В‘ятрович
В 1952-му Василь Кук не знав, що боротьбу УПА визнають у незалежній українській державі. Він просто вірив і робив. Як робили ті, хто до останнього захищали Азовсталь. Ми здатні чинити опір в обставинах, коли інші здаються
06.06.22 | | Україна
Підліткові перформанси  проти тривоги
ПОКАЖИ СЕБЕ / PERFORM YOURSELF – експериментальний мистецький проєкт для розширення можливостей українських підлітків (новоприбулих та місцевих), які виростали в умовах пандемії та загострення війни, і впродовж останніх років були і є  обмежені у можливостях для самореалізації.
05.06.22 | | Штука
Сенс Батьківщини
Віталій Портников
Для імперіаліста батьківщиною є територія, завойована армією. Ми ніколи не переконаємо їх у протилежному. Ми можемо лише одне: вигнати їх із нашої землі
05.06.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.