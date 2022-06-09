«Розпрощався стрілець…»: Дударик ідентифікував чергову пісню, яку у нас вкрали росіяни.

Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» сьогодні презентувала чергову пісню із проєкту на підтримку Збройних Сил України «Прийняття» - «Розпрощався стрілець…».
Керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал наголосив, що пісня « Розпрощався стрілець…», знана і співана, не зникала з поля зору ні на мить, принаймні на заході України, проте і її поцупили мокшани і видавали за пісню червоної армії.
Виконує: Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» Соло - Юрій Йосифович, Назар Лозинський Гітара - Олег Ярема Бас-гітара - Денис Тихонов Акордеон - Володимир Заборовський Ритм-секція - Катерина Матвіїв Звукорежисер - Антон Спільник Автор проєкту та диригент - Заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал
Дмитро Кацал додав, що стрільцями майстерно адаптовувались народні пісні на «вимогу» часу, як і повстанцями, так і «Дудариком» сьогодні. Ця пісня одна із багатьох тому прикладів. А це потягне вже на наступний проєкт.
Нагадаємо, проєкт «Прийняття» - це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах «Дударики» презентують пісні, які поцупили у нашого народу москалі. Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав зо півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.
Зібрані під час проекту кошти підуть Збройним Силам України.
Підтримати Збройні Сили України:
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
Фонд «Повернись живим»: https://savelife.in.ua/donate/
Благодійний фонд Сергія Притули: https://prytulafoundation.org/
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК».
ГО «Мистецьке об’єднання «Дударик» - скорочена назва;
«DUDARYK» Art Association – англійською;
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13800104
Поточний рахунок (у гривнях): UA583253650000000260070026132
Для будь якої валюти: 763253650000000260040026133
Призначення платежу - «Благочинний внесок»
IPAY.UA (у «пошуку» ввести слово ДУДАРИК або ж перейти за лінком https://www.ipay.ua/.../pozhertvovanie-v-go-hudogne...)
Пожертва з будь яких платіжних карток у будь якій валюті.
WESTERN UNION DUSHENKO OLEH
PAYPAL: office@dudaryk.ua
Отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ
Карта ПриватБанка: 5168 7554 4696 1274
Для установ та організацій отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ
Установа банку: ПриватБанк МФО банку: 305299
Код РНОКПП отримувача: 2668112810
Рахунок отримувача: 26206744975726 IBAN UA853052990000026206744975726
Поповнення рахунку ДУШЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ09.06.2022