Час війни. Рефлексії... Діти

… Працюючи з дітками, ти ходиш наче по тонкому льоду… …Не знаєш, яка історія за плечима у цієї дитини. І навіть, здавалося б, такі прості питання, як "де твої батьки" або "чи маєш ти братика чи сестричку", можуть бути дуже вразливими для них. Ці діти бачили те, чого не мали б побачити в житті… І це назавжди залишиться в їхній пам’яті та буде відбиватися протягом усього життя на їхніх рішеннях, страхах та виборі. Але, на щастя, той вогонь у дитячих очах не погас, ця війна не зламала їх. І це окриляє! А ми, старші, просто робимо все, аби підтримувати ту іскру і розпалювати її у жагу до життя. Волонтерка Юстина

У «Дзизі» від 25 травня відкрита виставка малюнків дітей війни…

У цих малюнках життя і пережиття набагато більше, ніж мистецтва – може, таким і має бути мистецтво, яке виносить життя, а не те, яке малюємо красивим?

кожен малюночок – як осколок: гарячий, пекучий, яскравий, болючий, разючий від вибуху однієї великої світлої душі невмирущого народу…

поранені осколками дітки – тривожні, як билинки на вітрі,

затиснута малесенькою кулькою дитяча душа потребує звільнення – розірвати кульку, чи розширити її, чи зробити невагомою і кольоровою та полетіти з нею… кудись у краще невідоме, аніж оце страшне відоме…





фізично страждають, із загостреним відчуттям тривоги, як натягнуті струни…

«я більше малювати війни не хочу – малюватиму, що робитиму після війни»

а у когось вже немає дому… багато робіт з будиночками

а чи є мій дім?

я намалюю дім моєї мрії – сонячний, рожевий, світлий…

ЯК З НИМИ

ЯКІ ВОНИ

ЩО З НИМИ

зістраждені, зранені, пригнічені, але творчість відпускає, відпружує чуття, розгладжує насуплені личка…

діти не мали сили, щоб тримати олівець у руках,

є роботи недовершені – не у всіх були сили домалювати твір – опускалися рученята, втомлений погляд вів до палати, до ліжечка…







не всі роботи діти віддавали, тому частина робіт у фотографіях

малювання – це замальовування страху

дитина у малюванні долала травму, переживаючи її ще раз, тепер на папері, якось умиротворювалася у малюванні

наставав мир у її душі, зникав страх в очах, нервовість у рухах





треба було прожити це ще раз, але без страху

шалена втіха дітей від різноманіття кольору – дуже хотіли цього безкраю кольорів



мама з Боярки під Києвом: «Те, що ви робите для наших дітей, – це ліки для душі. Дитина погоджується на крапельницю й інші медичні процедури, бо знає, що після цього буде малювати…»

малювання дітей – ніколи не відомо, як завершиться процес: деколи у самому кінці робота починає світитися і говорити

Треба спочатку помогти дитині, яка ніколи ще не малювала

Дитина так мріє про здійснення малюнку.

Такий спільний процес проживання події

Рисунки – співпереживання і співтворення з дітьми

Так… прожила наскрізь кожну історію і дитину

різний досвід дітей у мистецтві – з мистецьких шкіл або вперше малювали фарбами

свободу знаходять у цій лікарняній палаті у виборі фарб, форматів, розмірів, тону паперу для малювання – акварелі, гуаші, олівці, пастелі, акрил, шукають рідну душу для малювання, заглядають допитливо в очі, відгукуються на усмішку – знову стають дітьми, повертаються до себе, віднаходять дитинство...

що дитя менше – то більш творче, розкутіше, швидше відтаюють чуття, дозволяють зануритись у світ дитинства, повернутись до себе; що дитина старша – то менш впевнена: малює і стирає, малює і стирає намальоване доти, поки не відбереш ту гумку

менші – впевненіші, хоч і зовнішньо вразливіші; старші – затиснуті, тому замкнуті

старшим малювати по-дитячому якось незручно, вони відчувають себе дорослішими і знають, як має виглядати твір, у них зникає їхня дитячість, легкість, політ і безтурботність



десь після 11 років діти здійснюють цей перехід з дитинства… у війну…

СВІТ ВИГНАНИХ ВІЙНОЮ ДІТЕЙ

– Хочу намалювати болото – Рінат,

– чапля називається – Максим: Харків на зв’язку.

дуже сюжетні роботи – великі розповіді, багато сказано…

страшна реальність виходить кольорами з дитячих душ – це більше, ніж реальність, це саме життя, пережите вдруге, як вперше…

війна – це загострені відчуття про цінність сім‘ї, мами і тата, про дім, якого у багато кого вже немає, а дітки продовжують його малювати, про мрії, які у багатьох вже не здійсняться…

Перемога – діти її чекають, для цього серйознішають і стають старшими водночас, лягаючи спати, тримають мамині руки міцно-міцно

Коли почула історію від Андрія, як його мама горіла у нього на очах, а він лежав на асфальті з двома поламаними ногами – моє серце ніби залили бетоном, і я вже нічого не відчувала... ні часу, ні холоду, ні радості чи суму. Все стало сірим. А потім я довго бачила перед очима великий соняшник. Одна його частина горіла та плавилась у вогні, інша тягнулась до сонця, проростала дрібними зеленими паростками і дарувала маленьку надію... Відгук психолога. Палаючі соняхи

ЯК ДО НИХ ПІДІЙТИ

найперше – слухати дітей, чути дітей

важливо – відчути дітей…

діти не бояться творити, коли я поруч, хоча спочатку – великі очі, трясуться колінця, дитину огортає страх,

а за годину – вже радість, усмішка

вирішила дітям купити фарби яскравих кольорів – щоб не було обмежень для їх уяви

дати дитині завершити процес створення свого рятівного світу на папері, рятівного світу для всіх – для нас, дорослих, теж

бути для дітей не вчителем, а натхненником, другом – цього вони якраз найбільше потребують



Перемога – візуалізація мрій, надії, віри, що це збудеться

АЗОВСТАЛЬ...

СЕРЦЕ РОЗРИВАЄТЬСЯ

Шахова партія з нігтями… дитяча візія сучасності



І дитяча кімната, розбомблена, з калюжею. Там дві сирени в крові, а ті, що на мирній стороні, – проростають квітами

Калякі-малякі

– Звідки ти, Богданчику?

– З України

Я Архип з Харкова

ЗАПОРІЖЖЯ

ВОВЧИК: ХАРКІВ НА ЗВ’ЯЗКУ:

СЛАВА УКРАЇНІ! – СМЕРТЬ КАЦАПАМ!

НАТАЛЮ, ПРИХОДЬ, Я ДУЖЕ ХОЧУ МАЛЮВАТИ!!!

АМЕЛІЧКА, 4 рочки:

ЦЕ Ж ПРОСТО ІДЕЯ

НЕ ЛЮБЛЮ СИРЕНИ – ТРЕБА ХОВАТИСЬ, ТАТО СКАЗАВ: ЯК ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – ТРЕБА НЕСТИ ПОДУШКИ В КОРИДОР, ВІН ПРИДУМАВ ТАМ БУНКЕР

…дитячі малюнки – це світ, що існує поруч з нами!

Про який ми, на жаль, мало знаємо, але через який ми можемо пізнати себе з іншого боку – і такі знання збагачують не тільки нас, а й майбутнє, яке діти несуть у собі і з собою, і в якому ми можемо ще жити...

Як багато могло би бути творців з цих дітей? як складуться їх долі?

Світ після… ВІЙНИ, після всього…

Світ мрій… мабуть, залишиться…





одна дівчинка, намалювавшись, сказала: «Це найщасливіший день у моєму житті…»

ЩО НАМ

…ТАКЕ ЦЕ ВСЕ ДИТЯЧЕ-НЕДИТЯЧЕ…

Українці оживили Біблію для світу – Давид протистоїть Голіафу, хресна дорога має станції в Бучі та Бородянці, Маріуполі та Сумах, Ісус страждає зі своїм народом. Ми пережили унікальний Великий піст і Страсний тиждень. І ми молимося, щоб цей Хрест знову привів до Воскресіння, до перемоги життя над смертю владика Борис Ґудзяк сказав найпроникніше на випускних урочистостях Університету Нотр-Дам (США) 15 травня 2022

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ