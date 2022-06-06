Час війни. Рефлексії... Діти

Наталя та Юстина Павлюк і Юрій Криворучко

… Працюючи з дітками, ти ходиш наче по тонкому льоду…

…Не знаєш, яка історія за плечима у цієї дитини.

І навіть, здавалося б, такі прості питання, як "де твої батьки" або "чи маєш ти братика чи сестричку", можуть бути дуже вразливими для них.

Ці діти бачили те, чого не мали б побачити в житті…

І це назавжди залишиться в їхній пам’яті та буде відбиватися протягом усього життя на їхніх рішеннях, страхах та виборі.

Але, на щастя, той вогонь у дитячих очах не погас, ця війна не зламала їх.

І це окриляє!

А ми, старші, просто робимо все, аби підтримувати ту іскру і розпалювати її у жагу до життя.

 

Волонтерка Юстина

 

У «Дзизі» від 25 травня відкрита виставка малюнків дітей війни…

 

У цих малюнках життя і пережиття набагато більше, ніж мистецтва – може, таким і має бути мистецтво, яке виносить життя, а не те, яке малюємо красивим?

 

кожен малюночок – як осколок: гарячий, пекучий, яскравий, болючий, разючий від вибуху однієї великої світлої душі невмирущого народу…

 

поранені осколками дітки – тривожні, як билинки на вітрі,

 

затиснута малесенькою кулькою дитяча душа потребує звільнення – розірвати кульку, чи розширити її, чи зробити невагомою і кольоровою та полетіти з нею… кудись у краще невідоме, аніж оце страшне відоме…

 



фізично страждають, із загостреним відчуттям тривоги, як натягнуті струни…

 

 

«я більше малювати війни не хочу – малюватиму, що робитиму після війни»

 

 

а у когось вже немає дому… багато робіт з будиночками

а чи є мій дім?

я намалюю дім моєї мрії – сонячний, рожевий, світлий…

 

 

ЯК З НИМИ

ЯКІ ВОНИ

ЩО З НИМИ

 

зістраждені, зранені, пригнічені, але творчість відпускає, відпружує чуття, розгладжує насуплені личка…

 

діти не мали сили, щоб тримати олівець у руках,

 

є роботи недовершені – не у всіх були сили домалювати твір – опускалися рученята, втомлений погляд вів до палати, до ліжечка…



 

не всі роботи діти віддавали, тому частина робіт у фотографіях

 

малювання – це замальовування страху

 

дитина у малюванні долала травму, переживаючи її ще раз, тепер на папері, якось умиротворювалася у малюванні

 

наставав мир у її душі, зникав страх в очах, нервовість у рухах



треба було прожити це ще раз, але без страху

 

 

шалена втіха дітей від різноманіття кольору – дуже хотіли цього безкраю кольорів

 


мама з Боярки під Києвом: «Те, що ви робите для наших дітей, – це ліки для душі. Дитина погоджується на крапельницю й інші медичні процедури, бо знає, що після цього буде малювати…»

 

 

малювання дітей – ніколи не відомо, як завершиться процес: деколи у самому кінці робота починає світитися і говорити

 

     Треба спочатку помогти дитині, яка ніколи ще не малювала

     Дитина так мріє про здійснення малюнку.

     Такий спільний процес проживання події

     Рисунки – співпереживання і співтворення з дітьми

 

Так… прожила наскрізь кожну історію і дитину

 

різний досвід дітей у мистецтві – з мистецьких шкіл або вперше малювали фарбами

 

свободу знаходять у цій лікарняній палаті у виборі фарб, форматів, розмірів, тону паперу для малювання – акварелі, гуаші, олівці, пастелі, акрил, шукають рідну душу для малювання, заглядають допитливо в очі, відгукуються на усмішку – знову стають дітьми, повертаються до себе, віднаходять дитинство...

 

що дитя менше – то більш творче, розкутіше, швидше відтаюють чуття, дозволяють зануритись у світ дитинства, повернутись до себе; що дитина старша – то менш впевнена: малює і стирає, малює і стирає намальоване доти, поки не відбереш ту гумку

 

 

менші – впевненіші, хоч і зовнішньо вразливіші; старші – затиснуті, тому замкнуті

 

старшим малювати по-дитячому якось незручно, вони відчувають себе дорослішими і знають, як має виглядати твір, у них зникає їхня дитячість, легкість, політ і безтурботність


десь після 11 років діти здійснюють цей перехід з дитинства… у війну…

 

 

СВІТ ВИГНАНИХ ВІЙНОЮ ДІТЕЙ

 

– Хочу намалювати болото – Рінат,

– чапля називається – Максим: Харків на зв’язку.

 

 

дуже сюжетні роботи – великі розповіді, багато сказано…

 

страшна реальність виходить кольорами з дитячих душ – це більше, ніж реальність, це саме життя, пережите вдруге, як вперше…

 

війна – це загострені відчуття про цінність сім‘ї, мами і тата, про дім, якого у багато кого вже немає, а дітки продовжують його малювати, про мрії, які у багатьох вже не здійсняться…

 

     Перемога – діти її чекають, для цього серйознішають і стають старшими водночас, лягаючи спати, тримають мамині руки міцно-міцно

 

Коли почула історію від Андрія, як його мама горіла у нього на очах, а він лежав на асфальті з двома поламаними ногами – моє серце ніби залили бетоном, і я вже нічого не відчувала... ні часу, ні холоду, ні радості чи суму.

Все стало сірим. А потім я довго бачила перед очима великий соняшник. Одна його частина горіла та плавилась у вогні, інша тягнулась до сонця, проростала дрібними зеленими паростками і дарувала маленьку надію...

 

Відгук психолога. Палаючі соняхи

 

       
     
 

 

ЯК ДО НИХ ПІДІЙТИ

 

найперше – слухати дітей, чути дітей

 

важливо – відчути дітей…

 

діти не бояться творити, коли я поруч, хоча спочатку – великі очі, трясуться колінця, дитину огортає страх,

а за годину – вже радість, усмішка

 

вирішила дітям купити фарби яскравих кольорів – щоб не було обмежень для їх уяви

 

дати дитині завершити процес створення свого рятівного світу на папері, рятівного світу для всіх – для нас, дорослих, теж

 

бути для дітей не вчителем, а натхненником, другом – цього вони якраз найбільше потребують


Перемога – візуалізація мрій, надії, віри, що це збудеться

 

 

АЗОВСТАЛЬ...

 

СЕРЦЕ РОЗРИВАЄТЬСЯ

 

 

 

Шахова партія з нігтями… дитяча візія сучасності

 


І дитяча кімната, розбомблена, з калюжею. Там дві сирени в крові, а ті, що на мирній стороні, – проростають квітами

 

Калякі-малякі

– Звідки ти, Богданчику?

– З України

Я Архип з Харкова

ЗАПОРІЖЖЯ

ВОВЧИК: ХАРКІВ НА ЗВ’ЯЗКУ:

СЛАВА УКРАЇНІ! – СМЕРТЬ КАЦАПАМ!

НАТАЛЮ, ПРИХОДЬ, Я ДУЖЕ ХОЧУ МАЛЮВАТИ!!!

АМЕЛІЧКА, 4 рочки: 

ЦЕ Ж ПРОСТО ІДЕЯ

НЕ ЛЮБЛЮ СИРЕНИ – ТРЕБА ХОВАТИСЬ, ТАТО СКАЗАВ: ЯК ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – ТРЕБА НЕСТИ ПОДУШКИ В КОРИДОР, ВІН ПРИДУМАВ ТАМ БУНКЕР

 

 

…дитячі малюнки – це світ, що існує поруч з нами!

Про який ми, на жаль, мало знаємо, але через який ми можемо пізнати себе з іншого боку – і такі знання збагачують не тільки нас, а й майбутнє, яке діти несуть у собі і з собою, і в якому ми можемо ще жити...

 

Як багато могло би бути творців з цих дітей? як складуться їх долі?

     Світ після… ВІЙНИ, після всього…

     Світ мрій… мабуть, залишиться…

 


 

одна дівчинка, намалювавшись, сказала: «Це найщасливіший день у моєму житті…»

 

ЩО НАМ

 

…ТАКЕ ЦЕ ВСЕ ДИТЯЧЕ-НЕДИТЯЧЕ…

 

 

Українці оживили Біблію для світу – 

Давид протистоїть Голіафу,

хресна дорога має станції

в Бучі та Бородянці,

Маріуполі та Сумах,

Ісус страждає зі своїм народом.

Ми пережили унікальний Великий піст і Страсний тиждень.

І ми молимося, щоб цей Хрест знову привів до Воскресіння,

до перемоги життя над смертю

 

владика Борис Ґудзяк сказав найпроникніше

на випускних урочистостях Університету Нотр-Дам (США)

15 травня 2022

 

 

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

 

Поляризовані емоції… Руйнування гармонійного світовідчування, наруга над мріями, що так стрімко множаться при щасливому дитинстві. З такою реальністю зустрілися сотні тисяч українських дітей, що разом з родинами переживають жахіття війни. Російські нелюди, вірнопіддані раби божевільного кремлівського карлика, брутально втрутилися в особистісні, потаємні закутки душі кожного маленького українця, який не з власної волі почав вивчати не властиві для їх віку поняття. Цей стан емоцій грозовим вітром, холодним дощем, краплями сліз позначився на палітрі форм і барв дитячих малюнків, які так чуйно, з текстовими супроводами, розміщені на виставці у львівській Арт Фронт галереї «Дзиґа».

«Час війни. Рефлексії… Діти». Про що голосять малюнки? Про неспокій і про страх, що супроводжується болем, який ще не досягнув пункту осмислення звичайного питання: «Чому???» Як розкривають цей ускладнений симбіоз дитячої безпосередності та екзистенційних уражень маленькі, але вже проявлені означеними суспільно-психологічними факторами, індивідуальності? З усього масиву спостережень затриманих у підсвідомості дітей гулів ракет чи літаків, з яких по мирних українських містах і селах падали смертоносні бомби, в малюночках конструювалася та реальність, де гостра експресія сусідила з теплим сонцем і веселкою, і де метафора болю трансформувалася в національний прапор як уже реальну субстанцію духу маленьких Українців, найкращих і найбільш стійких у всьому світі дітей. Така синкретична природа творчості, що сягає генетичних коренів дитини та скерована до метафізичної – сакральної – структури чуттєвості української дитини. Саме в цій властивості і вбачається оптимістичний акорд цієї унікальної виставки, організованої зусиллями Наталії Павлюк, Юстини Павлюк та Юрія Криворучка, і яка привертає увагу глядачів особливими вимірами добра і туги за Гармонією.

 

Роман Яців

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