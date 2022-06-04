За твердженням CNN, США регулярно обговорюють з європейськими союзниками план припинення війни.

Україна в цих обговореннях участі не бере.

 

 

Представники Сполучених Штатів, Великої Британії та Європейської Унії останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни в Україні шляхом перемовин. Про це повідомив телеканал CNN із покликом на кілька компетентних джерел.

 

Як подає CNN, мета цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

 

За словами співрозмовників телеканалу, під час зустрічей зокрема обговорювався план Італії, який передбачає зобов’язання України до нейтралітету щодо НАТО в обмін на певні гарантії безпеки, а також територіальні поступки Києва Москві в питанні Криму та Донбасу .

 

Україна не бере участі у цих обговореннях безпосередньо. Як подає CNN, це суперечить позиції США – «нічого про Україну без України». При цьому наголошується, що США не мають наміру чинити тиску на Україну і не підштовхуватимуть її до перемовин з Росією. Також відомо, що Вашінґтон вкрай критично поставився до італійського плану.

 

Поки що незрозуміло, чи ці обговорення приведуть до прямих перемовин між Росією та Україною. За даними телеканалу, у Вашінґтоні поки що не бачать реальних перспектив вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Зокрема й тому, що жорстокі бомбардування Росією українських міст та численні воєнні злочини, скоєні російськими військовиками, звели нанівець в українському громадянському суспільстві підтримка будь-яких поступок Росії.

 

За словами джерел телеканалу, Москва також мало зацікавлена ​​в паритетних перемовинах і очікує лише капітуляції Києва. Тим часом Україна зосереджена на забезпеченні вирішальної військової перемоги на сході та півдні, щоб поставити себе на вищу позицію на перемовинах, зазначають ці джерела.

 

При цьому чиновники США та західних країн повідомили CNN про наростаюче занепокоєння щодо того, що війна може затягтися на роки, якщо Росія та Україна не сядуть за стіл переговорів і не дійдуть згоди.

04.06.2022

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