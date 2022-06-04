«Аэрофлот» відмовився від польотів ще й на Шрі-Ланку.

Вже й там почали арештовувати літаки російських авіакомпаній.

Найбільший російський авіаперевізник «Аэрофлот» припинив продаж квитків та відмовився від виконання комерційних польотів на Шрі-Ланку. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію, оприлюднену на сайті компанії.

«”Аерофлот” призупиняє виконання комерційних рейсів до Коломбо (Шрі-Ланка) на найближчий період у зв'язку з неблагонадійністю ситуації щодо забезпечення безперешкодних польотів повітряних суден авіакомпанії до Шрі-Ланки. Продаж квитків на рейси до Коломбо тимчасово закрито», — заявили в пресслужбі російського авіаперевізника.

Напередодні, другого червня на летовищі Коломбо було затримано літак Airbus A330, який виконував рейс «Аэрофлоту» з Москви. Місцевий суд на вимогу ірландської лізингової компанії Celestial Aviation Trading Limited заборонив літаку покидати Шрі-Ланку щонайменше до 16 червня.

Таким чином пасажири рейсу досі перебувають у Коломбо. Їх розмістили в тамтешньому готелі, де вони чекатимуть на евакуацію.

У самій авіакомпанії заявили, що виконуватимуть найближчі рейси без пасажирського завантаження з Москви, щоб вивезти громадян зірваного та наступних рейсів.

Міністерство закордонних справ РФ заявило протест амбасадору Шрі-Ланки через затримання літака. Москва вимагає від Коломбо «врегулювати проблему в стислий термін».

Нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну країни Заходу зобов'язали своїх лізингодавців повернути з Росії надані в оренду авіалайнери. Після цього відбулися масові арешти авіатехніки російських авіакомпаній за кордоном. Після цього Кремль дав дозвіл на перереєстрацію лізингованих літаків у Росії, тобто фактично – на санкціоновану російською владою крадіжку авіасуден. За даними порталу Airfleets, затриманий на Шрі-Ланці Airbus A330 щойно наприкінці квітня отримав російську реєстрацію, а раніше був зареєстрований на Бермудських островах.