Бундестаґ уможливив підвищення витрат на Бундесвер.

Спеціяльно для цього були внесені поправки до конституції ФРН.

Німецький Бундестаґ схвалив поправки до Конституції ФРН, які відкривають шлях до надання додатково 100 мільярдів євро на оснащення Бундесверу. Про це повідомив телеканал ARD.

На підтримку нової статті 87а основного закону ФРН у п'ятницю, третього червня, проголосували 567 депутатів, 80 висловилися проти і семеро утрималося. Для позитивного вирішення питання вистачило б і 491 голосу, тобто двох третин депутатського корпусу. Для набуття чинності змін необхідно, щоб їх схвалили і дві третини членів другої палати парламенту – Бундесрату, де засідають представники федеральних земель.

У новій статті йдеться про те, що кошти на посилення Бундесверу на зазначену суму можуть бути отримані за рахунок кредитів в обхід так званого «боргового гальма» (Schuldenbremse) – правила, яке забороняє витрачати з бюджету більше, ніж до нього надходить.

На додаткові 100 млрд євро найближчими роками планується закупити найсучасніше озброєння для німецької армії, зокрема новітні винищувачі F-35, 60 важких транспортних гелікоптерів Chinook CH-47F, танки, амуніцію, а також прилади нічного бачення та засоби зв'язку.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив про масоване переозброєння Бундесверу вже через кілька днів після російського вторгнення в Україну. Реалізація цього пакета заходів також дозволить Німеччині щонайменше протягом кількох років дотримуватися критеріїв НАТО щодо витрачання на оборону не менше двох відсотків обсягу ВВП.

На наміри Німеччини посилити Бундесвер уже зреагувала Москва. Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова, виступаючи третього червня на брифінгу в Москві, заявила: «Висловлювання федерального канцлера ФРН про те, що Німеччина незабаром матиме найбільшу армію в Європі серед країн НАТО, Москва сприймає як підтвердження того, що офіційний Берлін узяв курс на форсовану ремілітаризацію своєї країни. А ми занадто добре знаємо, чим це може закінчитися».