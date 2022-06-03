«Любо братці, любо…», - Дударик презентував нову пісню із проєкту «Прийняття».

Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» презентувала чергову пісню із проєкту на підтримку Збройних Сил України «Прийняття» - «Любо братці, любо…». Керівник колективу Дмитро Кацал наголосив, що пісня «Любо братці, любо…» стала гімном світового анархізму, успішно експропрійована совітами на довгі десятиліття.

 

«Свого часу Махну і Петлюрі не склалося дійти консенсусу, а цей союз міг би розтрощити і врангеля і леніна. Юнак із Гуляйполя, самородок і військовий вундеркінд по собі залишив цю пісню. Махно - це наша історія, добра чи зла не це важливо. Важливо, що ми з вами сьогодні її маємо і не віддамо орківській ру$$ні», - зазначив Дмитро Кацал.

 

 

Виконує твір лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик"; соло - Юрій Йосифович; гітара - Олег Ярема; бас-гітара - Денис Тихонов; акордеон - Володимир Заборовський; ритм-секція - Катерина Матвіїв. Звукорежисер - Антон Спільник.

 

Автор проекту та диригент - Заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал.

 

Нагадаємо, що проєкт «Прийняття» - це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентуватимуть пісні, які поцупили у нашого народу москалі. Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав зо півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу. Зібрані під час проекту кошти підуть Збройним Силам України.

03.06.2022

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