За час війни над Львівщиною збито 23 крилаті ракети та 11 ворожих безпілотників.

За 100 днів повномасштабної війни Сили ПвК «Захід» збили у небі над Львівщиною 23 крилаті ракети та 11 безпілотників ворога, - повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Хочу наголосити, що ці цифри стосуються лише Львівської області, оскільки Повітряне командування «Захід» працює у 8 областях на заході України, - написав він. - Дякую бійцям протиповітряної оборони за те, що впродовж 100 днів вдень та вночі вони реагують на кожну загрозу та захищають нас. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щоразу, коли лунає сирена, є небезпека. Отже, треба йти в укриття".
03.06.2022