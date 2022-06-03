З 1 вересня у школах Львівщини планують відновити повноцінне очне навчання.

З 1 вересня у Львові й області планують відновити повноцінне навчання у школах – для цього у всіх навчальних закладах міста мають підготувати і покращити укриття, а переселенців відселити.

«Необхідно зробити усе можливе, щоб з 1 вересня навчання відбувалося у звичному режимі та було безпечним для учасників освітнього процесу. Враховуючи небезпечну ситуацію в країні, відкриття шкіл можливе лише за наявності укриттів на випадок обстрілів», – каже очільник департаменту Олег Паска.

Щоб відновити очне навчання на Львівщині, в районах області організовують виїзні наради керівництва департаменту освіти ЛОВА із керівниками відділів освіти територіальних громад та керівниками навчальних закладів. Відповідні наради вже провели у громадах Яворівського, Самбірського, Дрогобицького та Стрийського районів.

Як повідомили у департаменті освіти Львівської ОВА, керівники закладів уже отримали розпорядження облаштувати укриття відповідно до санітарно-технічних норм, розробити план переселення внутрішньо переміщених людей з будівель навчальних закладів та підготувати школи до початку навчального року.