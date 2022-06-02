На вимогу Орбана патріарха РПЦ Кірілла вивели з-під санкцій.

Амбасадори країн ЄУ схвалили шостий пакет антиросійських санкцій.

Постійні представники країн-членів Європейської Унії під час засідання у штаб-квартирі ЄУ в Брюсселі у четвер, другого червня, затвердили шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Про це повідомив телеканал ZDF. Основним у цьому пакеті, нагадаємо, є часткове ембарґо на російську нафту, а також відімкнення «Сбербанку» від SWIFT.

Суперечки навколо шостого пакету санкцій тривали з кінця квітня. Найбільші проблем власне й були з нафтовим ембарґо. Угорщина вперто виступала проти заборони імпорту трубопровідної нафти і врешті-решт досягла свого. 30 травня було оголошено, що учасники саміту ЄУ узгодили – у рамках шостого пакету санкцій – ембарґо на імпорт російської нафти, але під тиском Будапешта заборона поки що буде частковою і торкнеться лише постачання танкерної нафти. Угорщина, а також Словаччина та Чехія продовжать отримувати російську нафту трубопроводом «Дружба». Проте, навіть з урахуванням цього винятку для трьох країн, імпорт російської нафти до Євроунії до кінця року може скоротитися на 90%.

За наполяганням все тієї ж Угорщини з «чорного списку» шостого пакета санкцій викреслено 75-річного патріарха РПЦ Кірілла. Про підготовку Євроунією обмежувальних заходів проти лідера РПЦ повідомлялося ще на початку травня. Ініціатором тут виступала Литва, та ще низка країн Східної Європи. Вони вказували на роиови Кірілла з прославлянням російської загарбницької війни проти України. Він також підтримує тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним і завжди демонструє свою цілковиту лояльність до Кремля.

Однак Будапешт виступив проти включення лідера РПЦ до санкційного списку. Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно обґрунтував свою позицію «питанням про свободу віри угорських релігійних громад». «Це питання святе і невід’ємне», – наполягав Орбан.

Імена інших фігурантів «чорного списку» поки що не відомі. Наразі санкції ЄУ запроваджено майже проти тисячі російських громадян.