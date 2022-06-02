У Франківську працює безкоштовне кафе для переселенців.

 

В Івано-Франківську за фінансової підтримки єврейського проєкту LifeChanger працює безкоштовне кафе для внутрішніх переселенців, які постраждали під час війни в Україні.  Волонтерське кафе працює з 12:00 до 14:00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 17.

 

 

 

Автором ідеї є директор єврейської релігійної громади в Івано-Франківському регіоні Ігор Пельман, який вже понад 20 років обіймає цю посаду.  

 

Щодня з понеділка по п’ятницю кафе відвідують 260 людей, які обідають гарячими та смачними стравами: супами, основними стравами, салатами, випічкою та напоями. По п’ятницях представники єврейської громади також можуть отримати хали. 

 

Для того щоб нагодувати усіх охочих, волонтери-кухарі кожного дня з самого ранку готують близько 120 літрів перших страв та 70 кілограмів гарнірів. Для людей з хворобами шлунково-кишкового тракту передбачене дієтичне меню, а стареньким та людям з обмеженими можливостями їжу привозять прямо додому. 

 

Відвідувачі можуть не тільки поїсти у волонтерському кафе, а й отримати безкоштовну юридичну консультацію або поспілкуватися з психологом-волонтером. 

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

LifeChanger (https://www.facebook.com/LifeChangerFSUUA ) – єврейський проєкт всебічної підтримки населення України, яке опинилося у складних обставинах. Він започаткований у 2015 році. Щотижня його працівники допомагають близько 7500 українцям з 35 різних населених пунктів, надаючи їм продуктові набори, медикаменти, продовольчі сертифікати, гарячі обіди та дитяче харчування.

 

02.06.2022

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