У Франківську працює безкоштовне кафе для переселенців.

В Івано-Франківську за фінансової підтримки єврейського проєкту LifeChanger працює безкоштовне кафе для внутрішніх переселенців, які постраждали під час війни в Україні. Волонтерське кафе працює з 12:00 до 14:00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 17.

Автором ідеї є директор єврейської релігійної громади в Івано-Франківському регіоні Ігор Пельман, який вже понад 20 років обіймає цю посаду.

Щодня з понеділка по п’ятницю кафе відвідують 260 людей, які обідають гарячими та смачними стравами: супами, основними стравами, салатами, випічкою та напоями. По п’ятницях представники єврейської громади також можуть отримати хали.

Для того щоб нагодувати усіх охочих, волонтери-кухарі кожного дня з самого ранку готують близько 120 літрів перших страв та 70 кілограмів гарнірів. Для людей з хворобами шлунково-кишкового тракту передбачене дієтичне меню, а стареньким та людям з обмеженими можливостями їжу привозять прямо додому.

Відвідувачі можуть не тільки поїсти у волонтерському кафе, а й отримати безкоштовну юридичну консультацію або поспілкуватися з психологом-волонтером.