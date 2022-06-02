Вночі і на заправці: де і коли вручають повістки чоловікам.

 

Практика вручення повісток на вулицях чи у громадських закладах набуває поширення, і вона, як неодноразово пояснювали представники військкоматів, є цілком законною.

 

У Дрогобицькому районі Львівської області в результаті діяльності комендантського патруля за останні два тижні було перевірено 238 осіб, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб. Відтак у результаті перевірки у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час та нехтували правилами безпеки. Дванадцяти з них вручили повістки.

 

У Калуші на Івано-Франківщині нещодавно вручали повістки водіям та пасажирам автівок, які стояли в черзі до АЗС WOG на вулиці Богдана Хмельницького.

 

Як відомо, згідно із Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу”, повістки бувають чотирьох видів: з метою уточнення облікових даних; на проходження військово-лікарської комісії; повістка-призов на військову службу; мобілізаційне розпорядження. У законі точно не зазначено, де саме треба отримувати повістку. Тому співробітники військкомату, поліцейські чи навіть роботодавці й представники органів влади можуть вручити її будь-де.

 

02.06.2022

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