Вночі і на заправці: де і коли вручають повістки чоловікам.

Практика вручення повісток на вулицях чи у громадських закладах набуває поширення, і вона, як неодноразово пояснювали представники військкоматів, є цілком законною.

У Дрогобицькому районі Львівської області в результаті діяльності комендантського патруля за останні два тижні було перевірено 238 осіб, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб. Відтак у результаті перевірки у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час та нехтували правилами безпеки. Дванадцяти з них вручили повістки.

У Калуші на Івано-Франківщині нещодавно вручали повістки водіям та пасажирам автівок, які стояли в черзі до АЗС WOG на вулиці Богдана Хмельницького.

Як відомо, згідно із Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу”, повістки бувають чотирьох видів: з метою уточнення облікових даних; на проходження військово-лікарської комісії; повістка-призов на військову службу; мобілізаційне розпорядження. У законі точно не зазначено, де саме треба отримувати повістку. Тому співробітники військкомату, поліцейські чи навіть роботодавці й представники органів влади можуть вручити її будь-де.