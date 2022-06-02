Ракети вдарили у Стрийському та Самбірському районах. Пошкоджено об'єкти залізниці.

"Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря", – повідомив сьогодні вранці керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

За його словами, об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення.

 

Є п’ять поранених: троє в Стрийському районі, двоє у Самбірському. Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема. 

 

"Укрзалізниця" повідомляє, що сьогодні, 2 червня, не курсуватиме поїзд №829/830 Львів–Ужгород–Львів, а також дає перелік потягів, які затримуються: 

 

№ 6 Івано-Франківськ–Запоріжжя;

№ 18 Львів–Харків;

№ 37 Ужгород–Одеса;

№ 13 Київ–Солотвино;

№ 45 Ужгород–Харків;

№ 96 Рахів–Київ;

№ 95 Київ–Рахів;

№ 1 Івано-Франківськ–Харків;

№ 43 Івано-Франківськ–Київ;

№ 14 Солотвино–Київ;

№ 38 Одеса–Ужгород;

№ 25 Рахів–Одеса;

№ 29 Київ–Ужгород.

 

Також сьогодні, 2 червня, упродовж дня до станції Стрий буде обмежено маршрути кількох приміських поїздів:

 

№ 6155 Львів–Лавочне;

№ 6187 Львів–Мукачево;

№ 6189 Львів–Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до станції Лавочне).

 

В "Укрзалізниці запевняють, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає. Для пасажирів поїздів із найбільшими затримками на великих станціях організовують безкоштовне гаряче харчування.

 

 

02.06.2022

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