Американські кібервійська проводять наступальні операції на підтримку України.

Про це розповів голова Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне.

 

 

Пентаґон вперше підтвердив, що Сполучені Штати проводять наступальні кібероперації на підтримку України у відповідь на російське вторгнення. Голова Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне (Paul Nakasone), котрий водночас є директором Аґенції з національної безпеки, повідомив у ексклюзивному інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що американські військові гакери провели серію «цифрових операцій» на підтримку України.

 

«Ми провели низку операцій по всьому спектру: наступальні, оборонні та інформаційні операції», – розповів телеканалу Накасоне під час свого візиту до Таллінна.

 

Чотиризірковий генерал не став детально описувати ці дії, але пояснив, що атаки були законними, вчинялися під повним цивільним та військовим контролем та визначалися політикою Міністерства оборони США.

 

В інтерв'ю Sky News він заявив про свою стурбованість ризиками кібератаки з боку Росії проти США, наголосивши, що «активні дії проти Москви в кіберпросторі є ефективним способом захисту як Америки, так і союзних держав».

 

Генерал Накасоне не погодився з коментаторами, які припустили, що масштаби російського кібернападу на Україну були перебільшені. Він похвалив український уряд та українську армію за їхню стійкість. «Якби ви запитали українців, вони б вам сказали, що це аж ніяк не було перебільшенням. Варто лише подивитися на деструктивні та руйнівні атаки російських гакерів, з якими вони стикалися. І вони досі тривають», – додав Накасоне.

 

Білий дім у середу, першого червня, заявив, що будь-яка наступальна кіберактивність проти Росії не є порушенням політики щодо запобігання прямому військовому конфлікту Сполучених Штатів із Росією через вторгнення Москви в Україну. Так речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre) прокоментувала заяви голови Кіберкомандування США генерала Пола Накасоне.

02.06.2022

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