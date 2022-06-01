Ракетний удар по Львівщині. Поранено п'ятеро людей.

Під час повітряної тривоги, що була оголошена на Львівщині о 21:24 у Стрийському районі (неподалік Сколе) пролунали вибухи.

Згодом керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією ракетний удар відбувся по об'єкту транспортної інфраструктури. "Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється", - написав він.

Ще пізніше Максим Козицький повідомив про п'ятьох поранених, стан яких медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життю немає.

Відбій повітряної тривоги оголосили 23:20, отже вона тривала майже дві години.