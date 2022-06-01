У Львові відбудеться фотовиставка «100 днів війни», де збиратимуть кошти для ЗСУ.

6–7 червня з 14:00 до 20:00 на вул. Шевченка, 17 у Львові відбудеться фотовиставка «100 днів війни». Її мета – зібрати кошти на закупку військового обладнання для Збройних Сил України.

Участь у виставці візьме фотокореспондент із гарячих точок України Юрій Верес. Будуть представлені роботи фотокореспондента полку «Азов» Дмитра Козацького, який зараз перебуває у полоні – на відкриття виставки приїде мати митця.

У фіналі події відбудеться благодійний концерт-аукціон у ресторані «Грушевський cinema&jazz» (проспект Шевченка, 28), де пройде збір коштів під музичний супровід українських музикантів. Початок о 19:00.

Організатори дякують фотостудії M Space, фіналістам «Голосу країни», рок-гурту «Кам’яний гість», масмедіа за підтримку фотовиставки та активну участь у підготовці проєкту.