Українські музи не мовчать: завершився 41. Міжнародний фестиваль «Віртуози».

10 днів, 11 подій, учасники із чотирьох європейських країн, світові прем’єри та понад пів сотні композицій. У Львівській національній філармонії імені М. Скорика впродовж 20–29 травня тривав 41. Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».

Попри складні обставини, фестиваль об’єднав 23 солістів, 6 колективів, 3 дириґентів із чотирьох країн: України, Польщі, Франції та Іспанії. У їхньому виконанні прозвучали понад 50 творів 31 композитора. 11 концертів «Віртуозів-2022» слухачі мали можливість почути як наживо у Концертному залі Людкевича, так і в різних куточках світу завдяки онлайн-трансляціям.

Всі події фестивалю доступні для перегляду на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії.

Кошти від продажу квитків буде передано на потреби ЗСУ, а благодійні пожертви з онлайн-трансляцій спрямовано на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.

На відкритті фестивалю (20 травня) прозвучав «Реквієм» Вольфґанґа Амадея Моцарта, а подія мала назву «Вічная пам’ять» і була присвячена полеглим синам і донькам України, які віддали своє життя у цій боротьбі. Прозвучав він у виконанні знаних солістів – Софії Соловій (сопрано), Тетяни Вахновської (мецо-сопрано), Сергія Бортника (тенор) та Сергія Магери (бас), Камерного хору «Глорія», Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» під батутою Володимира Сивохопа.

Концерт 21 травня був присвячений відзначенню Дня Європи в Україні. Програма «Україна – Європа: назавжди», яка зібрала у Концертному залі Людкевича велику кількість слухачів, слугувала свідченням невіддільної приналежності України до європейської спільноти, до її культурної та історичної спадщини. У виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою Володимира Сивохопа прозвучали твори трьох поколінь сучасних українських композиторів: Богдана Кривопуста, Євгена Станковича та Богдани Фроляк. У рамках події відбулася світова прем’єра Віолончельного концерту львівської композиторки Богдани Фроляк. Солювала у композиції Оксана Литвиненко.

Фестивальна неділя (22 травня) об’єднала дві події. Першою був фортепіанний речиталь Марії Бондаренко під назвою «Спомин». У виконанні харківської піаністки прозвучали твори Вольфґанґа Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Йоганнеса Брамса і Нестора Нижанківського.

Ввечері гості «Віртуозів» почули знаменитий опус Джованні Баттісти Перголезі, його «Stabat Mater», зміст якого зараз сприймається по-особливому. Музика композиції виразила пекучий біль втрат війни – «Скорботна Мати стояла біля хреста, оплакуючи смерть розп’ятого її Сина…» Виконали «Stabat Mater» відомі українські солісти та колективи: Софія Соловій (сопрано), Лілія Нікітчук (альт), Львівська національна академічна хорова капела «Дударик», Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова». Диригував Юрій Бервецький.

24 травня слухачі мали можливість почути монографічний проєкт Оксани Рапіти та Мирослава Драгана, присвячений фортепіанному циклу з семи п’єс уславленого французького композитора ХХ століття Олів’є Мессіана.

Наступного фестивального дня, 25 травня, у виконанні Софії Соловій (сопрано), Андрія Кушніра (скрипка), Дмитра Ніколаєва (віолончель) та Анни Іванюшенко (клавесин) у концертній програмі «З Болоньї для Львова» звучали композиції славетних вихованців та викладачів Болонської академії, серед яких Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Вольфґанґ Амадей Моцарт, Йозеф Мислівечек.

У фестивальний четвер, 26 травня, на сцені Концертного залу Людкевича у виконанні піаніста Йожефа Ерміня звучали фортепіанні композиції Валентина Сильвестрова.

Подія «Смерть і просвітлення» (27 травня) об’єднала велику кількість слухачів як онлайн, так і у концертному залі. Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під орудою польського диригента Вінсента Козловського представив потужну й емоційну концертну програму. Вона складалася із концертної увертюри «Піднесення» Олександра Шимка, симфонічної поеми «Смерть і просвітлення» Ріхарда Штрауса та Другого скрипкового концерту П’єра Вісмера (солювала французька скрипалька Ева Заваро).

Музикою Йоганна Себастьяна Баха наповнився Концертний зал Людкевича 28 травня. У виконанні львівських музикантів звучали інструментальні концерти композитора, «Чакона» з Партити ре мінор та кантата №82 «Ich habe genug». Гості вечора почули їх у виконанні Лілії Нікітчук (мецо-сопрано), Уляни Макєєвої (гобой), Степана Сивохопа (гобой), Ірини Борисової (скрипка), Анни Іванюшенко (клавесин), Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою Володимира Сивохопа.

Попри небезпеку та складні воєнні обставини, у Львові зі сольним концертом виступив іспанський гітарист Рафаель Серрале. Музикант є досвідченим мандрівником, а саме першим класичним музикантом, що за один рік (2018) виступив на всіх семи континентах, навіть в Антарктиді. У програмі «Іспанська серенада для України» прозвучали як найвідоміші мелодії іспанської музики, так і інші, менш знані твори іспанських митців. Гостем вечора став Струнний квартет «Фенікс» Львівської національної філармонії ім. М.Скорика. Разом музиканти виконали «Колискову для українських дітей», яку Рафаель Серрале присвятив українським дітям.

Останньою подією цьогорічного фестивалю стала подія «Шуберт & Барвінський» (29 травня). Камерний ансамбль відомих українських музикантів у складі: Андрій Павлов (скрипка), Андрій Чайковський (скрипка), Устим Жук (альт), Максим Римар (віолончель), Назарій Стець (контрабас), Мирослав Драган (фортепіано), презентував фортепіанний квінтет «Форель» австрійського романтика Франца Шуберта та Варіації для фортепіанного секстету (Пам’яті Миколи Лисенка) «останнього українського романтика» Василя Барвінського.

Фото – Данило Бедрій, Едуард Іванюшенко